Barcelona tik pred zdajci registrirala večino novih igralcev

Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, je med njimi tudi poljski napadalec Robert Lewandowski. Globoko zadolžen klub je pod budnim očesom vodstva španske lige zaradi izpolnjevanja predpisov o finančni vzdržnosti. Za registracijo novih igralcev je tako moral zagotoviti ustrezne prihodke, piše AFP.

V petek je klub tako napovedal prodajo že drugega 25-odstotnega deleža v svojem podjetju za medijsko produkcijo Barça Studios v vrednosti 100 milijonov evrov. S tem si je zagotovil zadostna sredstva, da je pravočasno registriral Lewandowskega, Francka Kessieja, Andreasa Christensena in Raphinho za sobotno uvodno tekmo sezone proti Rayu Vallecanu. Francoski branilec Jules Koundé medtem še vedno ostaja neregistriran.

V poletnem prestopnem roku naj bi Barcelona porabila 153 milijonov evrov za prihod novih igralcev. A te do zdaj še ni registrirala, saj je prvo morala izpolniti zahteve po zadostnih prihodkih v skladu s pravili La Lige o finančne vzdržnosti. Klub si je v času debelih krav po nekaterih ocenah nakopal kar 1,35 milijarde dolga, poroča AFP, zaradi česar ga je ob učinkih koronske krize doletelo boleče zategovanje pasu in iskanje novih prihodkov. Prav zaradi tega se je lani moral posloviti od dolgoletnega prvega zvezdnika Lionela Messija.

Morali bodo prodajati

Prihodke za odplačevanje dolga in redno delovanje si je v zadnjem obdobju zagotovil s prodajo 25-odstotnega deleža domačih televizijskih pravic za obdobje 25 let ameriški investicijski družbi Sixth Street za 400 milijonov evrov in s prodajo dveh 25-odstotnih deležev v Barça Studios za po 100 milijonov evrov.

Kljub temu se še vedno sooča z omejitvami pri svojem delovanju zaradi izpolnjevanja finančnih pravil. Španski športni časopis Marca tako poroča, da bo Koundéa, ki ga je privabil v svoje vrste iz Seville, lahko registriral le ob zmanjšanju skupne plačne mase.

»To pomeni, da bodo v naslednjih dneh nekateri igralci morali zapustiti klub,« je dodala Marca. Najpogosteje so se v tej rubriki v zadnjih dneh oz. tednih omenjali napadalca Pierre-Emerick Aubameyang in Martin Braithwaite ter vezist Frenkie de Jong, čigar agenti naj bi se pred najverjetnejšo selitvijo k Manchester Unitedu, ki ga je po koncu minule sezone prevzel njegov nekdanji trener pri amsterdamskem Ajaxu Erik ten Hag, že zglasili v pisarnah katalonskega kluba.