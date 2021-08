Barcelona že takoj brez Agüera

Španski velikan Barcelona, ki je te dni ostal brez dolgoletnega prvega zvezdnika svetovnega nogometa Lionela Messija, bo sezono začel brez njegovega rojaka Sergia Agüera. Triintridesetletnik si je poškodoval mišico desne noge, zato bo moral predvidoma okrevati deset tednov, so sporočili iz Barcelone.



Agüero se je poleti kot prost igralec pridružil Barceloni po desetih sezonah v Manchester Cityju. Upal je, da bo končno lahko zaigral skupaj z velikim prijateljem Messijem, a iz te moke ne bo kruha. Barcelona si namreč zaradi omejitev finančnega fairplaya španske lige ne more privoščiti, da bi v ekipi zadržala enega najboljših nogometašev v zgodovini igre. Minulo sezono je Agüero zaradi številnih poškodb odigral le 12 tekem in povsem verjetno je, da ga bo zdaj ob novi poškodbi in velikih finančnih težavah Barcelona pustila, da si najde nov klub.

