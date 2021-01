Barceloni, ne Realu, se nasmiha prva letošnja lovorika

Dvojno veselje za Barcelono, velika žalost za Real in nogometne navdušence. Barcelona se je srečno in po strelih z bele točke v sredo uvrstila v finale španskega superpokala, ko je izločila Sociedad, a se v njem ne bo pomerila z velikim tekmecem Realom. Madridski velikan je izgubil z Athleticom iz Bilbaa z 1:2.Baski so prekože ob odmoru imeli dva gola prednosti, v drugem polčasu pa je znižal. Toda njegov gol je bil premalo in namesto prvega clasica bo v nedeljskem finalu v Sevilli še drugi katalonsko-baskovski dvoboj.Barcelona je sicer najuspešnejša v tem tekmovanju s trinajstimi zmagami, Real, ki je bil lanski zmagovalec, je pri enajstih lovorikah.