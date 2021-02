Bavarci za rojstni dan v mrežo Kölna pospravili pet žog

Nemško prvenstvo, sobotni rezultati 23. kola

Standings provided by SofaScore LiveScore

Sobotne tekme 23. kola nemškega prvenstva so prinesle popolno zmagoslavje domačinov in uspeh favoriziranih moštev. Novi zmagi sta vknjižila tako vodilni slavljenec Bayern kot Borussia iz Dortmunda.Bavarski stroj prav danes praznuje 121. obletnico obstoja, za rojstni dan pa si je podaril visoko zmago proti Kölnu (5:1). Za Bayern sta po dvakrat zadela najboljši strelec prvenstva, ki je že pri 28 golih, in rezervist, po enkrat pa, ki je dosegel svoj ligaški prvenec za aktualne prvake.Po pričakovanjih se je razpletla tudi tekma med Borussio iz Dortmunda in Armino Bielefeld, saj so rumeno-črni zmagali s 3:0. Ob zmagi je bil zelo razpoložen, ki je bil podajalec pri golu Mahmouda Dahouda v 48. minuti, nato pa je deset minut kasneje še uspešno izvedel enajstmetrovko. Končni izid je v 81. minuti postavilNove tri točke so vpisali še pri Stuttgartu, ki so s 5:1 premagali Schalke, in Wolfsburgu, ki so bili z 2:0 boljši od berlinske Herthe.Na zadnji sobotni tekmi bo drugouvrščeni Leipzig sgostil Borussio Mönchengladbach.Bayern Munich - Koln 5:1 (Choupo-Moting 18., Lewandowski 33., 65., Gnabry 82., 86.; Skhiri 49.)Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 3:0 (Dahoud 48., Sancho 58./11m, Reinier 81.)Stuttgart - Schalke 5:1 (Endo 10., 26., Kalajdžić 34., Klement 88., Didavi 92.; Kolašinac 40.)Wolfsburg - Hertha Berlin 2:0 (Klunter 38./ag, Lacroix 89.)Lepzig - Borussia Mönchengladbach (18.30)