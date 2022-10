Bayern pritisnil na vodilni Union, petarda Dortmunda, Leipzig od 0:3 do 3:3

Union Berlin, ki bo v nedeljo gostoval v Bochumu, s točko prednosti ostaja vodilna ekipa nemškega nogometnega prvenstva, klub iz prestolnice, ki je seveda najprijetnejše presenečenje sezone, pa lahko naskok pred prvim zasledovalcem in branilcem naslova Bayernom iz Münchna spet poviša na +4.

Bavarci so svojo nalogo v soboto opravili brez večjih pretresov z zmago (2:0) pri Hoffenheimu, nekdanjemu klubu trenerja Juliana Nagelsmanna. Biser nemškega in svetovnega nogometa Jamal Musiala je po podaji Leona Goretzke v 18. minuti načel domačo mrežo, ki jo je 20 minut kasneje za končnih 2:0 zatresel še Eric Maxim Choupo-Moting, ki mu je asistiral Serge Gnabry. Sledi gostovanje v Barceloni na tekmi 5. kola skupinskega dela lige prvakov, v osmino finala že uvrščeni Bayern bo poskušal še posoliti rane Kataloncev, ki bodo že pred večerno tekmo najverjetneje ostali brez vseh možnosti za nadaljevanje poti v ligi prvakov, poleg tega pa se bo Musiala lahko pomeril z Gavijem, španskim vezistom, ki je za nekatere neupravičeno ravno na račun 19-letnega napadalnega vezista na podelitvi letošnje zlate žoge prejel nagrado za najboljšega mladega nogometaša. Musialo je sicer prehitel tudi francoski vezist Reala iz Madrida Eduardo Camavinga.

Na tretjem mestu ostaja Freiburg, ki je z igralcem več po izključitvi Marca Friedla v 14. minuti pred svojimi navijači ugnal Werder iz Bremna (2:0). Vincenzo Grifo je v 56. minuti najprej zaposlil Lukasa Kublerja za vodilni zadetek, nato pa v 80. minuti zadel tudi sam z bele točke. Korak z vrhom drži tudi dortmundska Borussia, ki je doma do vrha napolnila mrežo Stuttgarta (5:0). Dvakrat je zadel Jude Bellingham, prvič že v 2. minuti, drugič pa v 53. minuti, medtem ko se je med strelce (za končnih 5:0 v 72. minuti) spet vpisal tudi zgolj 17-letni napadalec Youssoufa Moukoko. Zadela sta še Niklas Süle (13.) in Giovanni Reyna (44.).

Zanimiv izid prihaja tudi iz Leverkusna, kjer Xabi Alonso ostaja pri eni zmagi na klopi lekarnarjev, ki jo je zabeležil v velikem slogu na svojem prvem obračunu proti Schalkeju, tokrat pa na BayAreni farmacevtsko moštvo ni uspelo streti Wolfsburga (2:2). Moussa Diaby je v 10. minuti zapravil enajstmetrovko, nato pa sedem minut kasneje popravil napako in zadel iz igre za 1:0, a je bil izid polčasa 1:1 po avtogolu Roberta Andricha. Popoln preobrat je volkovom uspel v 54. minuti z enajstmetrovko Maximiliana Arnolda, točko za domače pa je v 76. minuti rešil Jeremie Frimpong. Štirinajsti Bayer z 9 točkami tako ostaja za petami 13. Wolfsburga, ki jih ima na računu 11, medtem ko imajo Alonso in varovanci zgolj točko naskoka pred 16. Stuttgartom, ki bi moral, če bi se sezona končala v tem hipu, v dodatne kvalifikacije za obstanek.

Neverjetno tekmo so spremljali gledalci v Augsburgu, kjer je domače moštvo po zadetkih Mërgima Berishe v 34., Ermedina Demirovića v 51. in Rubena Vargasa v 64. minuti (obakrat je podal strelec vodilnega gola, sicer nekdanji mladi nemški reprezentant) že vodilo s 3:0. Kevin Kampl je igro zapustil v 59. minuti pred zadetkom Vargasa, nato pa je Augsburg ostal brez izključenega Iaga, ki je hitro dobil dva rumena kartona (drugega po ugovarjanju zaradi prvega) in moral v 66. minuti z igrišča. Leipzig je z zadetki Andreja Silve, Christopherja Nkunkuja in Huga Novoa Ramosa med 73. in 90. minuto v izjemnem slogu iztržil točko.