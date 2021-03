Bayern se je za Lazio ogrel z zmago, pred Lewandowskim le Müller

Lewandowski na drugo mesto večne lestvice

Vodilno moštvo nemškega prvenstva Bayern je v 25. kolu zmagalo na gostovanju pri Werderju s 3:1 in si pripravilo odlično popotnico pred sredino evropsko preizkušnjo.Bavarski velikan je s tretjo zaporedno zmago poskrbel, da bo tudi po tem kolu ostal na vrhu razpredelnice, sedaj je njegova naslednja naloga, da na sredini povratni tekmi osmine finala lige prvakov na domači zelenici potrdi napredovanje proti Laziu.Bayern je povedel v 22. minuti, ko je po podaji iz kotažogo podaljšal proti drugi vratnici, podajo pa je v gol spremenilTrinajst minut kasneje se je Müller znova izkazal v vlogi asistenta, ko je na vrhu kazenskega prostora opazil vtekajočega, ki mu nato ni bilo težko zadeti za 2:0.Gostje so na 3:0 povišali v 67. minuti. Ob podaji iz kota je žoga zadela Goretzko in presenetila branilca, od katerega se je odbila naravnost na nogoPrvi strelec prvenstva je z lahkoto dosegel 32. gol sezone, hkrati pa se je s 268. golom na drugem mestu večne lestvice strelcev nemškega prvenstva izenačil s, pred njima je le legendarnis 365 goli.Končni izid je v 86. minuti postavil