Šeško brez gola, Leipzig brez točk

Nogometaši Leipziga so v 24. krogu nemškega prvenstva doma izgubili proti Mainzu z 1:2. Ekipa Benjamina Šeška in Kevina Kampla je po šestem sezonskem porazu ostala na šestem mestu.

Rdeči biki iz Leipziga so sanjsko odprli obračun proti Mainzu in povedli že v prvi minuti po golu nizozemskega napadalca Xavija Simonsa. A gostje so v drugi polovici polčasa uprizorili preobrat, med 52. in 58. minuto sta zadela Nadiem Amiri in Jonathan Burkardt za končno zmago z 2:1, ob tem pa zapravili še nekaj lepih priložnosti za prepričljivejšo zmago.

Slovenski reprezentančni napadalec Šeško je igral celo tekmo za Leipzig, sprožil štiri strele, dva v okvir vrat. Njegov klubski soigralec Kampl pa je v igro vstopil v 59. minuti.

Wolfsburg je z dvema goloma Avstrijca Patricka Wimmerja v 6. in 48. minuti slavil v Bremnu z 2:1, za gostitelje je častni gol v 90. minuti dosegel Mitchell Weiser. Borussia iz Mönchengladbacha je v gosteh premagala Heidenheim s 3:0. Dva gola je dosegel Robin Hack, enega pa Francoz Nathan Ngoumou.

Borussia iz Dortmunda je v Hamburgu premagala St. Pauli z 2:0, za rumeno-črne sta med 50. in 58. minuto zadela Gvinejec Serhou Guirassy in Karim Adeyemi. Hoffenheim je v Bochumu zmagal z 1:0, edini gol je dosegel Tom Bischof.

Vodilni Bayern je na petkovi uvodni tekmi v Stuttgartu zmagal s 3:1. Za zasedbo iz Münchna so zadeli Francoza Michael Olise in Kingsley Coman ter Leon Goretzka, za Stuttgart pa Angelo Stiller.

Bundesliga, 24. kolo:

Petek:

Stuttgart – Bayern München 1:3

Sobota:

Heidenheim – Borussia Mönchengladbach 0:3

St. Pauli – Borussia Dortmund 0:2

Leipzig – Mainz 1:2

Bochum – Hoffenheim 0:1

Werder – Wolfsburg 1:2

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen (18.30)

Nedelja:

Union Berlin – Kiel (15.30)

Augsburg – Freiburg (17.30)