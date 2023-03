Bayern brez težav končal novo bolečo evropsko sezono Parižanov

Nogometaši nemškega Bayerna iz Münchna in italijanskega Milana so se uvrstili v četrtfinale lige prvakov. Bavarci so na drugi tekmi z 2:0 premagali francoski Paris Saint-Germain in ga po dveh tekmah izločili s skupnih 3:0, medtem ko je bil Milan v Londonu po remiju brez golov v seštevku dveh tekem z 1:0 boljši od angleškega Tottenhama.

Bavarci so tudi na drugi tekmi ugnali PSG, potem ko so bili že pred tremi tedni na gostovanju boljši z 1:0. Tokrat so francoskega velikana ugnali z 2:0, strelca pa sta bila Eric Maxim Choupo-Moting v 61. in Serge Gnabry v 90. minuti. Obe ekipi si v prvem polčasu nista priigrali veliko priložnosti, so pa bili Parižani blizu vodstva v 38. minuti. Takrat je Vitinha kaznoval poigravanje Yanna Sommerja in sprožil proti vratom, svojega vratarja pa je s posredovanjem na črti vrat rešil Matthijs de Ligt.

Pariške težave je poglobila poškodba osrednjega branilca Marquinhosa, ki je moral v prvem polčasu iz igre, ravno neodločnost v obrambi pa je v 61. minuti botrovala izgubljeni žogi na robu kazenskega prostora. V nadaljevanju je Thomas Müller nesebično našel Choupo-Motinga, ki je zanesljivo zadel mimo nemočnega Gianluigija Donnarumme. Še pred tem je Bayern v 52. minuti zatresel mrežo, potem ko je podajo Jamala Musiale z glavo odločilno oplazil prav Choupo-Moting. Iz sobe za VAR pa so gol razveljavili, saj je po dotiku kamerunskega napadalca Müller vplival na igro.

Najnevarnejši je bil Ramos

PSG, ki je bil v zaključku sicer malce bolj nevaren, je imel najlepši priložnosti v 64. in 82. minuti. Obakrat je z glavo streljal Sergio Ramos. Prvič je bil najvišji po kotu, sijajno pa je posredoval Sommer, drugič pa je prav tako dobil skok, a žogo za malenkost poslal mimo vrat. Na drugi strani je Bayern prežal na protinapade, enega od teh pa je za končnih 2:0 v 90. minuti izkoristil Gnabry.

Druga tekma v Londonu se je prav tako kot v torek začela z več kot desetminutno zamudo. Tokrat so v gostem prometu obtičali nogometaši Milana. Ti so se nato predstavili kot zelo čvrsto moštvo. Tottenham se nikakor ni dokopal do pravih priložnosti za zaključni strel. Na drugi strani je v 18. minuti sam do strela prišel Junior Messias, a je to storil zelo slabo. V drugem polčasu so domači le prikazali nekaj več, Pierre-Emile Højbjerg pa je v 64. minuti ogrel dlani Mika Maignana. Naloga je za Tottenham postala še težja, ko je moral v 77. minuti zaradi drugega rumenega kartona in posledično rdečega z zelenice Cristian Romero.

Zadnjo priložnost za podaljšek je imel Tottenham v tretji minuti sodnikovega dodatka. Po podaji s prostega strela je udarec z glavo Harryja Kana odlično obranil Maignan. Iz protinapada je na drugi strani vratnico stresel še Divock Origi. Že v torek sta se kot prva v četrtfinale uvrstila Chelsea in Benfica. Londončani so s skupnim izidom 2:1 premagali Borussio iz Dortmunda, Benfica pa je bila skupno kar s 7:1 boljša od Club Bruggea.

Preostale povratne tekme bodo 14. in 15. marca. Napoli bo doma skušal potrditi prednost 2:0 s prve tekme proti Eintrachtu iz Frankfurta, branilec naslova Real Madrid je z eno nogo že med osmerico, potem ko je v Liverpoolu zmagal s 5:2. Milanski Inter Samirja Handanovića bo v Porto potoval s prednostjo 1:0, Leipzig Kevina Kampla pa bo po neodločenem izidu 1:1 gostoval pri Manchester Cityju. Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.