Da smo odvisni od Viniciusa Juniorja? Mar to ni normalno?

Real Madrid in Barcelona bosta drevi (21.00) igrala prvega od preostalih treh španskih nogometnih derbijev do konca sezone. V Madridu bosta igrala prvo polfinalno tekmo španskega pokala – povratna bo 5. aprila v Barceloni –, drugi polfinalni par je baskovski: Osasuna vs. Bilbao. O tem je spregovoril Realov trener Carlo Ancelotti.

»Da smo odvisni od Viniciusa Juniorja? 'Vini' je eden najboljših nogometašev na svetu, ki pogosto odloča naše tekme. Mar ni normalno, da smo odvisni tudi od njega?« se je vprašal trofejni Italijan in dodal, da komaj pričakuje dvoboj Viniciusa in Arauja. Ocenil je tudi Realovo sezono.

»V ligi smo osvojili dve točki manj kot lani v tem času, v igri pa smo v pokalu, ko lani nismo bili več. Borimo se za tri lovorike, tudi v ligi prvakov, očitno naš dosedanji del sezone ni bil slab,« je zatrdil Ancelotti. Barça in Real bosta 19. marca igrala še ligaški clasico v Kataloniji (Barcelona beži realu za 7 točk).