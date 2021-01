Bayernova prva zasledovalca ostala praznih rok

Leandro Barreiro Martins je iz težkega položaja dosegel zmagovalni gol za Mainz. FOTO: Kai Pfaffenbach/AFP



Baku priboril zmago Wolfsburgu

V nemškem nogometnem prvenstvu je 18. kolo postreglo z nekaj presenetljivimi rezultati. Potem ko je bila včeraj poražena Borussia iz Dortmunda , sta danes praznih rok ostala tudi drugouvrščeni Leipzig in tretjeuvrščeni Bayer Leverkusen.Rdeči biki so brezklonili proti predzadnji ekipi lige Mainzu z 2:3.Tekma je bila zelo napeta. V prvem polčasu so dvakrat povedli nogometaši Leipziga, a so domači dvakrat izenačili. Prvi gol na tekmi je dosegelv 15. minuti, za izenačenje je devet minut kasneje poskrbelNaslednji zadetek so znova dosegli gostje, v 30. minuti je za drugo vodstvo zadel, a je po le petih minutah nadaljevanja Mainz znova odgovoril prek Niakhateja.Za slavje domačih in šele njihovo drugo zmago sezone je v 50. minuti zadel, ki je vtekel na podajoin presenetil vratarja, ki je bil že pripravljen, da ujame žogo.Tudi Bayer Leverkusen je doživel poraz, na svojem igrišču je moral priznati premoč Wolfsburgu (0:1).Edini gol na tekmi je v 35. minuti dosegel. Z leve strani kazenskega prostora jelepo podal na oddaljeno vratnico, kjer je obramba Bayerja pozabila na Bakuja, ta pa je zadel z glavo in svoji ekipi pomagal do skoka na 4. mesto.Na vrhu ostaja Bayern, ki lahko v nedeljo z zmago nad Schalkejem pobegne na sedem točk razlike.