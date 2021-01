Dortmundska Borussii na kolenih po ducatu zmag

Trener Borussie Mönchengladbach Marco Rose (desno) je kandidat za trenerskis tolček pri dormtundski Borussi, na kteri izkušnje nabira Edin Terzić. FOTO: AFP

Želeli so, kot vsako sezono, končati Bayernovo prevlado. Po 18. kolih je vprašljiva uvrstitev v nogometno ligo prvakov naslednji sezoni. Pri dortmundski Borussii se je kriza še poglobila, poglobil jo je derbi Borussii v Mönchengldbachu, ki je prepričljivo s 4:2 (Nico Elvedi 2, Ramy Bensebaini, Marcus Thuram; Erling Braut Håland 2) pripadel gostiteljem.»Vedno delamo iste napake. Če jih ne bomo preprečili, bomo težko zmagovali. Smrdi,« je po tekmi uporabil ostre besede kapetan rumene BorussieZmagovalna Borussia je po dvanajstih zaporednih porazih in prvič po aprilu leta 2016 premagala velike tekmece.Potop gostujoče Borussie se je začel že po 44 sekundah. Oziroma nakazal je, kako se bo razpletala tekma. Gostitelji so zabili gol, po posredovanju VAR je bil razveljavljen. V 11. minuti pa ni bilo več neznank. Švicarje zabil prvi gol od svojih dveh v derbiju in tretjega v dosedanjem delu prvenstva.Norveški čudežni dečekje v 28. minuti s svojim drugim golom in 14. v sezoni zasukal izid, a le za kratek čas, saj je Elvedi v 32. minuti izenačil.v 49. minuti inv 78. minuti sta potopila rumene, ki lahko danes nazadujejo na osmo mesto.Pri dortmundski Borussii o krizi igre ne govorijo, temveč o padcu kakovosti igre v obrambi. Prekinitve so rak rana. Mladi in neizkušeni trener, ki je po slabšem štartu v sezono zamenjal Švicarja, hvali igro. V tej oceni ima podporo večine igralcev, med njimi tudi svetovnega prvaka. Rumeni so tretjo tekmo zapored brez zmage.Toda Terzićeva prihodnost, če ne bo korenitega zasuka, ne bo več v vlogi glavnega trenerja. Nemški mediji namigujejo, da bo v naslednji sezoni na rumeno-črno klop sedel, prav zdajšnji Gladbachov trener. Moštvo je spremenil v izrazito konkurenčnega najboljšima Bayernu in Leipzigu. Oba je Gladbach v tej sezoni že premagal. Letos je Borussia M. osvojila kar 113 točk od petnajstih.