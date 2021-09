Bayernova sedmica v mreži Bochuma: Zelo smo se zabavali

Z dvema goloma se je ob zmagi s 7:0 nad Bochumom izkazal bočni branilec Joshua Kimmich, spet pa je zadel tudi poljski napadalec Robert Lewandowski. Bavarci so se po zadržanem začetku sezone pod taktirko novega trenerja Juliana Nagelsmanna očitno že povsem uigrali in v soboto tudi zavzeli vrh lestvice s 13 točkami. Do tega kola vodilni Wolfsburg igra v nedeljo.



Bavarci so vse opravili v prvih 45 minutah in Bochumu zadali najtežji poraz v klubski zgodovini, ko gre za preizkušnje v bundesligi.



»Bochumu nismo pustili dihati. Le uživamo v igranju nogometa in želimo se razvijati z vsako tekmo,« je dejal Leon Goretzka, ki je pred tekmo z nekdanjimi delodajalci podaljšal pogodbo z Bayernom do leta 2026. »Želimo udejanjiti filozofijo našega trenerja. Danes je bilo res zabavno, seveda to ne velja za Bochum, kar malce žal mi jih je,« je nekaj človečnosti vseeno pokazal nemški reprezentant, ki je seveda sodeloval tudi ob lanski zmagi nad Barcelono z 8:2 v četrtfinalu najelitnejšega evropskega tekmovanja.

​Nov rekord poljskega ostrostrelca

Rdeči so povedli že s prvim strelom v okvir vrat, ko je Leroy Sane v 17. minuti zadel z zavitim strelom. Nato je za 2:0 deset minut kasneje podal Kimmichu, ki se je po predložku rojaka lepo obrnil in pomeril mimo vratarja. V 33. minuti je bilo po prodoru Sergea Gnabryja že 3:0, za piko na i prvega polčasa pa je Vasillis Lampropoulos z nepremišljeno podajo ob Lewandowskem dosegel avtogol.



A Poljak je svoj zdaj že obvezen gol dosegel v 61. minuti, ko je z neposredne bližine pospravil žogo v mrežo in postal prvi nogometaš v zgodovini nemškega prvenstva, ki je zadel na 13 zaporednih domačih tekmah. V minuli sezoni je seveda odmevalo tudi njegovih rekordnih 41 prvenstvenih zadetkov, na prvih petih preizkušnjah sezone 2021/22 pa je že zbral sedem golov. Za še lepši večer navijačev, ki so se zabavali tudi z mehiškimi valovi, sta poskrbela Kimmich s šestim (65. minuta) in rezervist Eric Maxim Choupo-Moting z zadnjim sedmim golom na tekmi (79.).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: