Beli balet pleše na vrhu

Nogometaši madridskega Reala so v tekmi 26. kola španskega prvenstva tesno z 1:0 premagali Rayo Vallecano in imajo začasno na prvem mestu spet devet točk naskoka. Rayo danes ni bil daleč od presenečenja. S čvrsto in borbeno predstavo je bil dolgo časa pri izidu 0:0, ob koncu prvega polčasa so gostje sicer zadeli, a so bili pred zadetkom Casemira v prepovedanem položaju. Mario Suarez bi lahko poskrbel celo za vodstvo Raya, a je njegov natančen poskus ustavil vratar Thibaut Courtois.

Pritisk Reala je nato le obrodil sadove tik pred koncem, ko je domačo obrambo izigral Karim Benzema in prinesel Madridčanom tri dragocene točke. V preostalih današnjih tekmah je Valencia dosegla tesno zmago proti Mallorci z 1:0, edini gol je dosegel Gabriel Paulista, dvoboj ekip spodnjega dela lestvice Getafe - Alaves se je končal z 2:2.