Benzema prepričan: El clasico tudi brez Messija najboljša tekma na svetu

Kljub slovesu Lionela Messija je el clasico ohranil status najboljše tekme v svetu nogometa, je prepričan Realov napadalec Karim Benzema. Madridčani bodo 24. oktobra gostovali na Camp Nouu, kjer jih bo pričakala trenutno šele deveta Barcelona, ki se je pod taktirko trenerja ​Ronalda Koemana znašla v hudih nogometnih in nenogometnih škripcih v podobi finančne krize. Messijevo slovo od Barcelone se je zgodilo tri leta po slovesu Cristiana Ronalda od madridskega Reala, španska velikana pa vse od tedaj zaman trkata na vrata uspeha v ligi prvakov, najboljši dosežek sta polfinala Barcelone (2019) in Reala (2021), oba sta v minuli ligaški sezoni morala tudi priznati premoč Atleticu.

»Zame ostaja enako. Ostaja najboljša tekma v nogometu,« je v intervjuju za ESPN povedal Benzema. »Igralci niso pomembni, niso pomembni tisti, ki so prišli ali se bodo še priključili. Real – Barca je nekaj zgodovinskega. Imena se spreminjajo, a prej so bili tu (Zinedine) Zidane, Ronaldinho, Ronaldo, (Samuel) Eto'o ... Real – Barca bo vedno Real – Barca.«

Real je pred reprezentančnim premorom že izgubil na enem gostovanju v Barceloni, in sicer pri Barcinem mestnem tekmecu Espanyolu, ki je vodilno moštvo La Lige šokiral z zmago 2:0. Če je moštvo Carla Ancelottija prvenstvo začelo precej prepričljivo, pa so Katalonci zmagali le enkrat na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih. Na reprezentančni premor so se podali s porazom na gostovanju pri branilcih naslova v Madridu (0:2). Zdelo se je, da je to zadnji žebelj v krsto trenerja Koemana, ki pa je ostal na položaju, ko mu je podporo javno izrekel tudi prej precej rezervirani predsednik Joan Laporta.

Zlata žoga cilj od malih nog

»Nikoli ni dober trenutek, da se pomeriš z njimi. Ekipa, kakršna je Barca ali katera koli druga vrhunska ekipa, lahko ima slabo tekmo in se nato spet vrne. To je tekma, ki je ne smemo jemati z levo roko, četudi zaenkrat ne igrajo dobro,« ostaja previden Benzema, ki je trenutno prvi strelec in podajalec španskega prvenstva z devetimi goli in sedmimi podajami. Legendarni napadalec Barcelone in Reala Ronaldo ga je nedavno označil za najboljšega napadalca ta hip na svetu, nekateri ga omenjajo kot resnega kandidata za osvojitev letošnje zlate žoge.

»To so bile moje sanje od mladih let in tudi motivacija. Zlata žoga predstavlja najboljše igralce na svetu in izvrstno je biti na seznamu ... Zelo si zadovoljen, ko prešteješ imena, ki so tam. To je bil vedno moj cilj,« priznava produkt nogometne šole Lyona, ki pri 33 letih meni, da »ni preveč oddaljen« od osvojitve laskavega naslova.

»Da, lahko bi rekli, da nisem. V zadnjih treh ali štirih letih sem ohranjal visoko raven. Ko igram, ne razmišljam o zlati žogi. Razmišljam o tem, da pomagam ekipi do zmage, da poskrbim za spektakel. Zlata žoga je rezultat tega, je bolj individualna, a vse je v znamenju kolektiva,« opozarja Benzema.

Navijači Reala si manejo roke, potem ko je ob največji Realovi tarči poletnega prestopnega roka Kylianu Mbappeju oktobra popeljal Francijo do zmage v ligi narodov. Oba sta zadela za zmago nad Španijo, sploh gol Benzemaja za 1:1 je bil eden najlepših v letošnjem letu v vseh tekmovanjih, Mbappe pa je nato dosegel kontroverzen zadetek za veliko zmago. To je bila prva lovorika za Benzemaja v dresu članske reprezentance, v katerega se je vrnil po dolgoletni odsotnosti zaradi domnevnega sodelovanja pri izsiljevanju nekdanjega reprezentančnega kolega Mathieuja Valbuenaja. Izpustil je vsa velika reprezentančna tekmovanja minulega desetletja do letošnjega eura 2020, na katerem je Francija kot aktualna svetovna prvakinja razočarala s porazom proti Švici v osmini finala.

»Mbappe? Izvrstno ga je gledati, zelo mi je všeč in na tekmah postaja vedno boljši. Če pogledamo prejšnjo tekmo, sva se (proti Španiji, op. a.) iskala vedno bolje, ve, česa si želim, in obratno. Skupaj v Realu? Bomo videli ... Zdaj je izvrstno z njim igrati za francosko reprezentanco, glede Reala pa bomo videli v prihodnje,« je ostal skrivnosten Benzema.