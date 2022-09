Bitka za oddolžitev, domačih za poraz, gostov za zavajanje

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je znova najbolj zaželen plen. Celjani so ga je ujeli prvi, toda plenilci so lahko tudi hitro plen. V 10. kolu 1. SNL bodo zeleno-bele poskušali ujeti v drugo prvenstveno zanko nogometaši Mure. Vsi Olimpijini zasledovalci in izzivalci upajo na poln izkupiček Prekmurcev, toda v ozadju na padec domačih prežijo tudi Mariborčani, ki bodo gostovali pri Radomljanih. Ali Domžalčani, ki se nadejajo presenečenja v Celju. Primorski dvoboj v Sežani šteje dvojno, Taboru v bitki za obstanek, Kopru za vrh. Bravo ni tam, kjer si želi biti, Gorica je tekmec, ki ga bo usmerila proti sredini ali utrdila v spodnjem delu lestvice.

Sobočani so ujezili Olimpijinega predsednika Adama Deliusa. Tovariško so prikimavali željam Ljubljančanov o preložitvi tekme, zaradi znanih potovalnih avantur iz Luksemburga, »za hrbtom« pa delali vse, da se tekma ne preloži. Zaradi tega včerajšnji slavljenec Delius, praznoval je 65. rojstni dan, ne načrtuje izleta v Prekmurje.