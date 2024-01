Boban drugič zapustil Švico, Uefa mu želi srečo pri novih izzivih

Nekdanji zvezdnik hrvaške reprezentance, zagrebškega Dinama in italijanskega Milana Zvonimir Boban zaradi razhajanj s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandrom Čeferinom zapušča krovno zvezo. Bobanov odhod so potrdili na Uefi, ga označili za sporazumnega in Bobanu v bodoče zaželeli veliko sreče.

Nekdanji hrvaški reprezentant se je glede razlogov za odhod razpisal v javnem pismu. V njem je navedel nestrinjanje s spremembami statuta Uefe, ki bi potrdile možnost, da se prvi mož Uefe poteguje za nov štiriletni predsedniški mandat v obdobju 2027-2031.

»Tri leta je bil moj odnos z Aleksandrom in kolegi na Uefi odličen«

»Potem, ko sem izrazil svojo največjo zaskrbljenost in popolno nestrinjanje, mi je predsednik odgovoril, da zanj ne obstaja noben pravni ali celo moralno-etični problem in da bo brez dvoma sledil svojemu stremljenju,« je zapisal in dodal: »Paradoksalno. Leta 2017 je bil Čeferin sam tisti, ki je predlagal in sprožil paket reform in jasno zanikal to možnost. S tem pravilom naj bi zaščitili Uefo in evropski nogomet pred slabim upravljanjem, ki je bilo dolga leta modus operandi celotnega starega sistema. To je bila izjemna stvar za nogomet in tudi za Čeferina samega.«

»Ta odmik od vrednot z odpovedjo najpomembnejših reform je presenetljiv in nerazumljiv. Dobro razumem, da nič ni idealno, še najmanj jaz, in dobro vem, da moramo sprejeti logiko kompromisa, a če bi podprl to odločitev, bi bilo to v nasprotju z načeli in vrednotami, v katere trdno verjamem. In nisem fenomen, saj zagotovo nisem edini, ki misli tako,« je še zapisal Boban.

»Tri leta je bil moj odnos in sodelovanje z Aleksandrom in z vsemi mojimi kolegi na Uefi odličen. Zahvaljujem se jim za to in jim želim vse dobro. Zelo mi je žal, saj nerad odhajam,« je še dodal Boban in dodal, da sta bili glavni reformi Čeferina na Uefi prav pravili, da nihče ne sme biti na predsedniškem mestu dlje od 12 let oziroma tri mandate in da se starostni limit za člane izvršnega odbora omeji na 70 let.

Aleksander Čeferin in Zvonimir Boban na eni od prijateljskih dobrodelnih tekem. FOTO: Ronald Goršić/Cropix

Odhod Bobana so potrdili tudi pri Uefi, kjer so zapisali, da gre za sporazumni odhod. Nekdanji hrvaški reprezentant je vlogo tehničnega direktorja pri Uefi prevzel leta 2021 – pred tem je na podoben način zapustil Fifo, ki prav tako domuje v Švici –, pri tem pa je nadziral postopke ustanavljanja Uefinega odbora za nogomet in mladinskega nogometnega odbora. »Uefa se zahvaljuje Bobanu za njegov predan prispevek in mu želi vso srečo pri nadaljnjih kariernih izzivih.«

Čeferin bi lahko kandidiral tudi brez spremembe statuta

Novica o Bobanovem odhodu sledi poročanju v decembru, ko je predvsem v angleških medijih prah dvignil domnevni poskus Čeferina za spremembo statuta Uefe, ki bi mu omogočila še en predsedniški mandat. Te navedbe so takrat zanikali pri Uefi, kjer so poudarili, da možnost še enega mandata za Čeferina predvidevajo že obstoječi predpisi.

Grosupeljski odvetnik je prvi mandat na mestu predsednika Uefe nastopil leta 2016, ko je po manj kot dveh letih mandata nasledil Michela Platinija. Eden od njegovih predlogov, ki so mu tlakovali pot do predsedniške funkcije, pa je bila tudi omejitev števila mandatov v Uefi na tri. Po obstoječem statutu sicer omejitev ne učinkuje za mandate pred letom njene uvedbe, torej bi lahko Čeferin kandidiral ta nov mandat leta 2027 tudi brez spremembe statuta. Čeferin je bil aprila lani na kongresu Uefe v Lizboni soglasno izvoljen za tretji mandat, ki se bo končal leta 2027.