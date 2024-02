Bolnišnica na koncu Münchna

Armado privržencev nogometašev Bayerna je pred dnevi razveselil Alphonso Davies, eden adutov obrambne verige münchenskega moštva in tudi kanadski reprezentant, ko je dejal, da Realove ponudbe ne bo sprejel, saj se v bavarski metropoli odlično počuti. Toda prav ta nogometaš se je na sobotni tekmi bundeslige proti Mönchengladbachu, na kateri se je Bayern veselil zmage s 3:1, poškodoval in se pridužil zdaj že skrb zbujajočemu nizu odsotnih zvezdnikov moštva.

In kot nekoč v priljubljeni nadaljevanki Bolnišnica na koncu mesta je zdaj podobno tudi na obrobju Münchna, kjer je štadion Allianz Arena. Na prisilnem oddihu so namreč zaradi poškodb Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Dayot Upamecano in Konrad Laimer, avstrijski reprezentant, ki je ob začetku te sezone okrepil Bayern.

Pred moštvom so sicer zelo pomembni dnevi, najprej v soboto gostovanje pri vodilnem Leverkusnu, nato pa že odštevanje do osmine finala lige prvakov, v kateri se bodo Bavarci pomerili z Laziom iz Rima.