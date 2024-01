Gol Šeška premalo za zmago Leipziga

Nogometaši Bayerna so v tekmi 19. kola nemškega prvenstva premagali Augsburg s 3:2 in začasno prišli le na točko zaostanka za vodilnim Bayerjem iz Leverkusna. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je za Leipzig na dvoboju s Stuttgartom sicer dosegel gol, ki pa ni bil dovolj, saj je saška ekipa klonila z 2:5.

Bayern je po spodrsljaju z Werderjem v prejšnjem kolu in po skromni zmagi na zaostali tekmi z Unionom sredi tedna prišel do štirih točk zaostanka za Leverkusnom, tako da niti morebiten spodrsljaj slednjega ne bi spremenil vrstnega reda na vrhu. A še pred to tekmo so morali svoje opraviti prvaki, ki so se podali na zahteven lokalni derbi v Augsburg.

Bayern je kljub dobri predstavi domačih – gol Elvisa Rexhbecaja ni obveljal zaradi prepovedanega položaja – v prvem polčasu zadel dvakrat, sploh prvi zadetek za klub je dosegel Aleksandar Pavlović, enega je dodal še Alphonso Davies. A je nato Ermedin Demirović na začetku drugega dela znižal, Harry Kane pa je s 23. zadetkom v sezoni le prinesel tri točke večjemu bavarskemu klubu.

V končnici tekme je sicer gostujoči vratar Manuel Neuer s slabim posredovanjem zakrivil enajstmetrovko, a potem ubranil strel Svenu Michelu. Nekaj minut zatem je prekršek naredil še Thomas Müller, Demirović je bil bolj zanesljiv, a Augsburgu je za izenačenje zmanjkalo časa.

V Stuttgartu sta igrala tretje in četrto moštvo sezone; domača ekipa je z zadetkoma Deniza Undava in Enza Millota vodila z 2:0, potem pa je na sceno za goste stopil Šeško in v 32. minuti z natančnim strelom z glavo znižal na 1:2. A nadaljevanje je bilo podobno, domači so povišali vodstvo z golom Jamieja Lewelinga, nekaj minut pozneje je za Leipzig na 2:3 znižal Lois Openda. Toda že minuto zatem so imeli domači po drugem golu Undava spet +2. Isti igralec je v 75. minuti dosegel še tretji gol na tekmi, pred tem je v igro pri gostih v 67. minuti vstopil tudi drugi slovenski igralec Kevin Kampl.