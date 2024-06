Brane Oblak: Če bo Slovenija v osmini finala, bo to podvig

V nadaljevanju preberite:

Med zadnjim odštevanjem do nogometnega eura smo se pogovarjali z našim legendarnim nogometašem Branetom Oblakom. Kako vidi sedanji reprezentančni rod in kaj mu napoveduje v Nemčiji? Kako zdaj gleda na adute – Jana Oblaka, Benjamina Šeška, Petra Stojanovića, Josipa Iličića? Kako se spominja nepozabnega mundiala na nemških štadionih, leta 1974? Kakšni so spomini na leta, ki jih je preživel v Münchnu in Gelsenkirchnu? In kdo so njegovi letošnji favoriti?