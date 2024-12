Kako premagati Bravo, to je letošnja Olimpijina zadnja domača uganka

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je ligaški del sezone že izpeljala v šampionskem ritmu, za zadnje dejanje jesenskega dela prvenstva pa jo v 18. kolu 1. SNL čaka še najzahtevnejša preizkušnja: mestni derbi proti Bravu, ki ga zeleno-beli v »gosteh« niso premagali že pet let. Šiškarji so tudi upanje za Mariborčane, Koprčane in Celjane.

V 1. SNL ni tekmeca, ki bi imel tako odlično statistiko proti Olimpiji, kot jo ima Bravo. Niti taktična modrost Victorja Sancheza v prvem derbiju sezone ni prinesla zasuka, celo nasprotno, trdna in pragmatična Olimpija ni zdržala naleta Šiškarjev za izenačenje.

Pravega zadovoljstva ne bo v taboru prvakov, tudi če napolnijo mrežo najslabših v ligi s pol ducata golov. Lendavske izgube dveh točk si pri lovu za Olimpijo preprosto ne bi smeli privoščiti, kar dobro ve tudi Albert Riera.

Veliko resnic O Mariborčanih je odkril tudi Zlatko Zahović, ki kar pošteno trpi, ker Olimpija pod Sanchezovo taktirko igra po Realovo ali po vijolično iz njegovih najboljših sezon.

Prekmurski »prenos oblasti« v roke kapitalistu, ki s prekmursko melanholičnostjo nima prav veliko, se je močno zataknil. Bo dvoboj proti Kopru tudi zadnja za neprepričljivega vlagatelja Georga Junčaja?