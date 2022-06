Bravo podaljšal s Križanom, Guzina zapušča Radomlje

Mitja Križan, ki se je iz Brava za nekaj časa preselil v Belgijo k Lommelu kot napadalec, je v minuli sezoni igral eno ključnih vlog v obrambi ljubljanske ekipe, s katero je podaljšal sodelovanje za najmanj dve sezoni, so sporočili iz kluba. Križan je, kot so pojasnili pri Bravu, v minuli sezoni v Prvi ligi Telemach in pokalu Pivovarne Union zbral 39 nastopov in 3420 minut.

»S tem je tudi prevzel prvo mesto po številu odigranih tekem in minut za NK Bravo v eni sezoni. V lanski sezoni se je podpisal pod en zadetek in dve asistenci v Prvi ligi Telemach, v polno pa je meril tudi na četrtfinalu pokala proti Muri,« so še zapisali pri Bravu.

Njihov tekmec iz prvoligaške konkurence Radomlje pa je ostal brez napadalca Gedeona Guzine. Osemindvajsetletnik iz Bosne in Hercegovine je z devetimi goli odigral eno ključnih vlog v bitki za obstanek v 1. SNL, ki so jo mlinarji zaključili na visokem šestem mestu, po izteku pogodbe pa bo kariero nadaljeval pri Baltiki iz Kaliningrada v drugi ruski ligi. Radomljani so tudi potrdili, da so podpisali profesionalno pogodbo z Anžetom Kolarjem. Vezist, ki bi lahko igral tudi na položaju bočnega branilca, je v prejšnji sezoni nastopal za mladinsko ekipo.

Za selekcijo do devetnajst let je zbral 24 nastopov in dosegel en zadetek. V mladinskem moštvu je opravljal tudi vlogo kapetana, že v jesenskem delu prvoligaškega tekmovanja pa je debitiral tudi za člansko ekipo. Skupno je v Prvi ligi Telemach zbral tri nastope.