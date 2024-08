Bravo z zmago na vrh lestvice

Ljubljanski nogometaši so z 2:0 premagali Nafto in so po šestih kolih vodilni v 1. SNL. Zadela Milan Tučić in Lan Hribar.

Galerija Bravo je vpisal novo zmago. FOTO: NK Bravo/X

Š. R., STA

Nogometaši Brava so v zadnji tekmi 6. kola Prve lige Telemach v Stožicah premagali Nafto z 2:0 (1:0) in zasedli vrh lestvice državnega prvenstva. Strelca sta bila Milan Tučić (6.) in Lan Hribar (74.). Ljubljanski Bravo po šestih tekmah presenetljivo zaseda vrh prvenstvene lestvice, potem ko je za tretjo zaporedno zmago v prvenstvu ugnal lendavsko Nafto. S štirimi zmagami in remijem imajo varovanci Aleša Arnola točko naskoka pred Koprom, Olimpijo in Muro. Nafta je po petem porazu ostala na predzadnjem mestu. Bravo je takoj prevzel nadzor nad dogajanjem v Stožicah. Po nespametnem čakanju na izbijanje vratarja Nafte Zsomborja Senka so bili domači blizu vodstva že v četrti minuti, minuto kasneje pa je iz ugodnega položaja Martin Pečar zelo slabo streljal po podaji Gašperja Jovana. Tučić je v šesti minuti vendarle prišel do drugega zadetka v sezoni, ko je po neodločni gostujoči obrambi prišel do strela, ki ga je Senko sicer obranil, odbitek pa je nato 28-letni napadalec le pospravil za hrbet madžarskega vratarja. V dan D brez stresa v Ljubljani in Mariboru, v Celju z največjo napetostjo Varovanci Jozsefa Bozsika so se nato otresli pritiska domačih. Strel Milana Klausza z glavo je po podaji s kota oplazil prečko, minuto kasneje pa je isti igralec po prostem strelu znova nevarno streljal, a je bil na mestu Matija Orbanić. Ta je imel več dela v nadaljevanju. Tom Kljun je njegove dlani ogrel po strelu z ne najbolj ugodnega kota, nato pa je isti igralec še enkrat poskusil v 18. minuti, a je bil znova na mestu Orbanić. Dogajanje v Stožicah se je nato malce umirilo. Gašper Trdin je v 35. minuti sprožil z okoli 25 metrov, a zadel stransko mrežo. Nenadejano se je v 39. minuti v priložnosti znašel tudi Victor Gidado, a je bil Senko po strelu od blizu na mestu. Orbanič se je moral pred odhodom v garderobe izkazati še po enem strelu Kljuna. Takoj po odmoru pa je znova posredoval, potem ko je od daleč sprožil Klausz. Maribor in Olimpija v lepi podobi pred Evropo, prvak v obupni V 57. minuti je bil znova na delu lendavski vratar, ko je po protinapadu ustavil dva strela z roba kazenskega prostora, najprej Jakoslava Stankovića in nato še Trdina. Mark Španring je imel v 60. minuti veliko prostora po podaji s kota, a se je zelo slabo znašel pri strelu z glavo. Je pa v 74. minuti prav Španring s podajo v osrčje kazenskega prostora našel rezervista Hribarja, ki je z nekaj sreče zadel med nogama Senka. V mirnejši končnici je več poskušala Nafta. Poskušal je predvsem rezervist Haris Kadrić. V 78. minuti je z glavo streljal naravnost v Orbanića, dve minuti kasneje pa ga je hrvaški čuvaj mreže ustavil še po strelu po tleh z desne strani. V 83. minuti je še en rezervist Szabolcs Szalay streljal nekoliko z leve strani in le za las zgrešil desni vratarjev kot. Nevarnih poskusov v nadaljevanju ni bilo, četudi si je Orbanić v sodnikovem dodatku privoščil edino napako na tekmi, in Bravo se je lahko veselil skoka na vrh lestvice. Ljubljančani bodo v soboto v naslednjem krogu gostovali v Domžalah pri Kalcerju iz Radomelj, medtem ko Nafto že v petek čaka domača tekma proti Domžalam. Izidi 6. kola 1. SNL Sobota: Mura – Kalcer Radomlje 1:0 Domžale – Koper 0:3 Nedelja: Maribor – Olimpija 1:1 Celje – Primorje 0:3 Ponedeljek: Bravo – Nafta 2:0