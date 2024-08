Mura tik pred koncem le prišla do enajstmetrovke

Nogometaši Mure so se v 6. kolu državnega prvenstva veselili četrte zmage v sezoni. Pred svojimi navijači so z z 1:0 (0:0) strli odpor moštva Kalcer Radomlje. Za tokratni uspeh so se morali Prekmurci na tekmi, ki ni bila posebej razburljiva, precej potruditi. O zmagovalcu je odločila enajstmetrovka v 85. minuti.

Čeprav so gostitelji začeli odločneje, so imeli Radomljani v sedmi minuti izvrstno priložnost za vodstvo, a se je izkazal Florijan Raduha po poskusu Roka Štormana iz bližine. Po mirnejšem nadaljevanju v poletni pripeki je v 23. minuti Amadej Maroša poskusil z volejem spremeniti izid, vendar je meril previsoko iz osrčja kazenskega prostora.

V 35. minuti so imeli črno-beli še eno priložnost, ko je Maroša spet prišel do strela v kazenskem prostoru, a je zadel Roka Ljutića. Pri tem so domači nogometaši zahtevali enajstmetrovko zaradi domnevnega igranja z roko, a jih sodniki niso uslišali.

Uvod drugega polčasa je spet pripadel gostiteljem, ki so nanizali nekaj (pol)priložnosti, a posebej nevarni vseeno niso bili, čeprav se je Maroša trudil prebiti obrambo Radomelj. Toda nato je moral v 65. minuti prepustiti mesto Tilnu Ščernjaviču, igra pa še naprej ni ponudila posebne živahnosti. Šele v 83. minuti je dogajanje postalo bolj razburljivo, ko so domačini le dobili enajstmetrovko po Štormanovem igranju z roko; to je v 85. minuti zanesljivo izvedel Dario Vizinger.

Odtlej so gostitelji zgolj še branili minimalno prednost in jo tudi ubranili kljub nevarnemu poskusu Mateja Mamića s 25 metrov v 93. minuti.

Državno prvenstvo v nogometu, 6. kolo:

Mura – Radomlje 1:0 (Vizinger 85. 11-m)

Domžale – Koper (20.15)

Maribor – Olimpija (jutri, 17.30)

Celje – Primorje (jutri, 20.15)

Bravo – Nafta (ponedeljek, 17.30)