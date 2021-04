Bravurozna obramba pomeni, da popravljaš svojo napako

Jan Oblak si je z bravuroznimi obrambami pri madridskem Atelticu prislužil sloves enega od najboljših vratarjev na svetu. FOTO: Joe Klamar/AFP



Opozarjanje igralcev, ohranja zbranost

je eden od najboljših nogometnih vratarjev na svetu. Njegove bravurozne obrambe, status najboljšega vratarja v španskem prvenstvu, potem ko si je prislužil že štiri lovorike zamora za najboljšega v LaLigi, odmevne predstave v evropskih pokalih so navdušile tudi angleške nogometne komentatorje.Z Oblakom je pogovor opravil tudi BBC v rubriki globalno razmišljanje (global minds). Škofjeločan je bil zelo izčrpen, najbolj zanimiv pa v delu, ko je govoril, kako se odziva med tekmo, pri akcijah, strelih tekmecev, gibanjih ...»Najprej pogledam okoli sebe, spremljam žogo, potem spremljam položaj igralca. Veliki igralci lahko s telesom nakažejo en gib, potem pa naredijo čisto nekaj drugega z žogo. Torej, najpomembnejše je, da ohranim osredotočenost na žogo,« je natančno opisal trenutke, ko se igralec znajde v položaju za strel in nadaljeval:»Potem čakaš, dokler ne strelja, ali te poskuša preigrati ali pa se odloči za podajo. Najpomembnejše za vratarja je položaj. Če je v dobrem, ima dobro držo telesa in hladno glavo, kar velikokrat pomeni, da ne potrebuje odličnega posredovanja, da bi ustavil žogo.«Zanimivo je pojasnil, zakaj so bravurozne obrambe, lahko zavajajoče. »Ljudje mislijo, da je vratar imel izjemno obrambo, ampak ne vedo, da jo je moral narediti zato, ker ni bil na pravem položaju. Popravljal je svojo napako.«Govoril je tudi o komunikaciji z igralci. »Med tekmo ne govorijo z menoj, toda jaz z njimi zato, da ohranjam zbranost. 'Pojdi naprej, pojdi levo, desno, bodi previden.' Ko govoriš, je nemogoče, da ne bi bil zbran. Ni pomembno, če nimaš dela vse tekme, če govoriš, ne zamudiš ničesar.«O napakah. »Vedno bodo, ampak igralci najvišje ravni z njimi nimajo težav. Po vsaki lahko napreduješ in je ne ponoviš,« spodrsljaji ne zmotijo Oblaka in poudarja, da so vzponi in padci v karieri normalni.»Če se tega zavedaš, je pomembno, da poskušaš izboljšati napake in biti vedno boljši. Takšen način razmišljanja mora biti vodilo in tudi način življenja.«Oblaka pritisk prav nič ne ovira. »V profesionalnem nogometu se veliko govori o pritiskih, ampak jaz nanje ne gledam tako. Zame je pritisk nekaj znotraj in te samo spodbuja k temu, da si še boljši.«Pred tremi leti so bile govorice, da se zanj poteguje Chelsea. Toda ko je bilo jasno, da ga Atletico ne bo izpustil brez plačila 100 milijonov evrov odškodnine, so modri izbrali BaskaOblak dopušča možnost, da bo nekoč odšel iz Španije.»V premier league so močni klubi. Verjetno najmočnejši. Ne vem, kaj bo prinesla prihodnost, ampak sem prepričan, da v katerikoli ligi bom igral, bom branil zelo dobro. Zdaj sem v Španiji sedem let. Bomo videli. Še vedno sem mlad in pred seboj imam še vrsto let. Zame je najpomembnejše, da nimam poškodb. Že 12 let sem profesionalec, upam, da bom še 10 ali 12 let,« je pogovor zaokrožil 28-letni Škofjeločan.