Brazilija za uvod le remizirala s Kostariko

Nogometaši Brazilije so v prvem krogu skupinskega dela na južnoameriškem prvenstvu remizirali s Kostariko (0:0). V skupini D je bila ponoči še tekma med Kolumbijo in Paragvajem, ko jo je dobila prva z 2:1.

Brazilska zasedba na prvi tekmi letošnje Cope Americe, ki jo organizirajo Združene države Amerike, ni blestela. Posest je bila sicer na strani devetkratnih zmagovalcev tega tekmovanja, a so Kostaričani na SoFi stadionu v Los Angelesu ohranili čisto mrežo in tekmecem dopustili le tri strele v okvir vrat.

V 30. minuti je sicer po preusmerjeni žogi zadel Marquinhos, a so vodstvo Brazilcev po dolgem pregledu posnetkov v sobi za Var razveljavili zaradi prepovedanega položaja. »Bili so zelo dobro organizirani od prve do zadnje minute. Bili so predani v zasledovanju svojega cilja in ga dosegli,« je po tekmi, na kateri Kostaričani niso sprožili niti enega strela, dejal brazilski selektor Dorival Junior.

Izkušeni James rešil Kolumbijo

Na vrhu lestvice v skupini D je po prvem krogu Kolumbija, ki je po zaslugi Jamesa Rodrigueza v Houstonu premagala Paragvaj z 2:1. Dvaintridesetletni Rodriguez, ki sicer redko igra za zdajšnji brazilski klub Sao Paulo, je najprej asistiral pri prvem golu Daniela Munoza v 32. minuti, nato pa deset minut kasneje še pri drugem Jeffersona Lerme.

Kolumbija je bila tudi v drugem delu boljši tekmec, a je nekaj upanja Paragvajcem vlil Julio Enciso z znižanjem v 69. minuti. Rodriguez in druščina so v živčnem zadnjem delu dvoboja zdržali in niz tekem brez poraza podaljšali na 24. Zadnji poraz so doživeli 2. februarja 2022, ko so v kvalifikacijah za SP izgubili proti Argentini z 0:1.

V drugem krogu skupinskega dela se bodo Kolumbijci v noči s petka na soboto pomerili proti Kostariki, Brazilijo pa čaka dvoboj proti Paragvaju. Branilci naslova Argentinci bodo drugi krog tekmovanja v noči na sredo odprli proti Čilu, medtem ko bo Peru prav tako v skupini A izzval Kanado.