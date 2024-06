Prvi splezali na vrh Sovjeti, nazadnje so slavili Italijani

V nadaljevanju preberite:

Evropska nogometna prvenstva lahko uvrstimo med poznocvetke. Prvega je priredila Francija šele leta 1960, torej 30 let po krstnem mundialu in kot zadnja na večjih celinah. Copa America je na sporedu od leta 1916, azijsko prvenstvo od leta 1956, afriško od 1957. Zadržani so bili tudi začetki eura. V prvih petih izvedbah so se na zaključnih turnirjih zbrale le po štiri reprezentance, v obdobju 1980-1992 po osem, do leta 2012 po 16. Letos se bo za naslov tretjič potegovalo 24 moštev, Nemci pa upajo na prekinitev uroka za gostitelje, ki se je začel z zmagoslavjem Francije pred 40 leti.

1960: Jugoslavija do finala

Začetno poglavje v zgodovini EP je imelo zgolj 17 udeležencev kvalifikacij, med drugimi so manjkale Anglija, Italija, Nizozemska in Zvezna republika Nemčija, ki so nasprotovale rojstvu tekmovanja. Po uvodnih izbirnih dvobojih je zaključni turnir v Parizu in Marseillu trajal pet dni. Jugoslavija je v polfinalu s Francijo zaostajala z 1:3, a zmagala s 5:4, v finalu s Sovjetsko zvezo je uprizorila še eno dramo. Ob polčasu je vodila z golom Milana Galića, a klonila z 1:2 po podaljšku po golih Slave Metrevelija in Viktorja Ponedelnika. V enajsterico EP se je uvrstilo pet Sovjetov z legendarnim vratarjem Levom Jašinom na čelu, štirje Jugoslovani in dva aduta Čehoslovaške, ki je zasedla tretje mesto.

