Svetovni prvaki uspešno odprli pokal Amerike

Argentinska nogometna reprezentanca je obrambo naslova na pokalu Amerike v Atlanti odprla z zmago. V Atlanti je bila z 2:0 (0:0) boljša od izbrane vrste Kanade.

Julian Alvarez, napadalec Manchester Cityja, je zadel v polno v 49. minuti, član milanskega Interja Lautaro Martinez pa je v 88. minuti postavil končni izid, potem ko je v mrežo pospravil podajo Lionela Messija. Slednji vpisal rekordni 35. nastop na turnirju. Svetovni prvaki so prevladovali v posesti, si priigrali številne priložnosti (sprožili so kar 18 strelov v okvir vrat), vendar pa jih niso izkoristili. Obenem so zaustavili tudi nekaj poskusov tekmecev.

ZDA sicer drugič po letu 2016 gostijo tako imenovano Copo Americo. Argentina je to tekmovanje doslej osvojila petnajstkrat, a zgolj enkrat v obdobju Messija, ki je sicer že pred turnirjem napovedal, da je to njegov zadnji. Argentinski selektor Lionel Scaloni je na prvenstvo pripeljal ekipo, precej podobno tisti, ki je pred dvema letoma v Katarju osvojila tretji naslov svetovnega prvaka. V njej sta ob Messiju še veterana Angel Di Maria in Nicolas Otamendi.