Brez presenečenja, Sanchezu nova lovorika

Španec Victor Sanchez, ki je Olimpijo popeljal do naslova prvaka, je najboljši trener sezone 2024/25 slovenskega nogometnega prvenstva v tradicionalnem letnem izboru Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins). Nagrado za najboljšega mladega igralca je prejel Svit Sešlar.

Laskavo priznanje je prejel Španec Sanchez, ki je Olimpijo popeljal do naslova prvaka. Ta s svojimi delodajalci iz Ljubljane še ni podpisal pogodbe o nadaljevanju sodelovanja. Prejel je 53 glasov nogometašev, 10 glasov novinarskih redakcij, 67 glasov trenerjev in 597 glasov javnosti. Njegov kolega na klopi Celja Albert Riera je zbral 38 glasov igralcev, dva naslova novinarskih redakcij, 32 glasov trenerjev in 251 glasov javnosti, trener Primorja Milan Anđelković pa 18 glasov nogometašev, nič glasov novinarskih redakcij, deset glasov trenerjev in 191 glasov javnosti.

Sanchez je sicer nedavno javno zagotovil, da želi ostati trener Olimpije, a je bil hkrati tudi nekoliko skrivnosten, še preden bo segel v roke z nadrejenimi, si namreč želi »dobiti odgovore na vprašanja, ki jih je že večkrat zastavil vodstvu kluba«.

Kandidati za najboljšega mladega nogometaša sezone sta bila tudi Marko Brest in Marcel Ratnik iz Olimpije, a je celjski biser Sešlar pobral nagrado. Pobral je največ glasov v vseh kategorijah, igralcev (20), novinarskih redakcij (4), trenerjev (51) in javnosti (107). Pri izračunu rezultatov je znašal glas nogometašev 50 odstotkov, glas trenerjev pet odstotkov, glas novinarskih redakcij 25 odstotkov in glas javnosti 20 odstotkov. Najboljšega mladega nogometaša sezone so pri Spins izbirali med tistimi nogometaši, ki so prejeli največ glasov pri glasovanju za najboljšega nogometaša sezone, ob upoštevanju starostne kategorije do 23 let.

Svit Sešlar je najboljši mladi nogometaš sezone. FOTO: NK Celje/facebook

Sešlar je nominiranec tudi za najboljšega igralca sezone v glavni kategoriji. Za naj igralca sezone v Prvi ligi Telemach se potegujeta tudi Raul Florucz iz Olimpije ter Hillal Soudani iz Maribora. Celjski as je bil izbran tudi v najboljšo enajsterico sezone, v izboru članov slovenskega nogometnega sindikata, nogometašev 1. SNL, več kot 800 nogometnih trenerjev, novinarjev športnih redakcij 12 največjih medijskih hiš pri nas in navijačev.

Najboljši napadalci so Raul Florucz (Olimpija), Benjamin Tetteh in Hilal Soudani (oba Maribor), zvezni igralci Augustin Doffo (Olimpija), Svit Sešlar in Tamar Svetlin (oba Celje), obrambni igralci Marcel Ratnik (Olimpija), Žan Karničnik (Celje), Ahmed Franck Sidibe (Koper) in Omar Rekik (Maribor) ter vratar prvakov, Matevž Vidovšek (Olimpija).