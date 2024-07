Brezhiben štart favoritov, pred njimi nov izziv pod dežnikom Uefe

V nadaljevanju preberite:

Prvi konec tedna nove sezone 1. SNL je prinesel več zanimivih dvobojev, veliko število gledalcev na štadionih in zmage favoritov, kar napoveduje privlačno sezono in širok krog kandidatov za evropske vozovnice. Ritem resda ne popušča, (vsi) štirje slovenski klubi bodo v sredo in četrtek sprejeli nove izzive v 2. kolu kvalifikacij za Uefina tekmovanja.

Favoriti so opravili svoje v sozvočju s pričakovanji navijačev, kar je nemara dobro. Navsezadnje se je konec tedna zbralo na petih štadionih približno 10.000 gledalcev, kar je že povprečen obisk, ki ga odgovorni za nogomet v Sloveniji načrtujejo za leto 2030.

Najmanj gledljivo tekmo so videli v domžalskem športnem parku. Ne Radomljani ne Koprčani niso želeli izgubiti, ni bilo vidnejših priložnosti. Dišalo je po remiju, toda gostom je priigral zmagoviti štart novinec Felipe Crucio z močnim strelom pod prečko po eni od odbitih žog v kazenskem prostoru domačih. »Na igrišče smo šli neposredno iz avtobusa po treh urah in pol vožnje,« je pojasnil koprski trener Oliver Bogatinov in dodal: »Kaj je na tribuni videl trener Olimpije Sanchez pred našo naslednjo tekmo? Toliko kot mi v petek zvečer v Stožicah.« Več v članku.