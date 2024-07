Po Angležu odstopil še selektor reprezentance Danske

Evropsko prvenstvo v nogometu je bilo močno merilo za (ne)uspeh več selektorjev, tudi za dva strokovnjaka, ki sta vodila reprezentanci v »slovenski« skupini C. Potem ko je nedavno odstopil angleški selektor Gareth Southgate – četudi je izgubil šele v finalu s Španijo –, je enak korak storil danski selektor Kasper Hjulmand. Danska in Slovenija sta se v njuni prvi tekmi na euru razšli z izidom 1:1, Danci so nato izpadli s turnirja v tekmi osmine finala z Nemčijo (0:2).

»Ko pogledam zadnji leti po svetovnem prvenstvu v Katarju, dobim občutek, da bi bilo za to ekipo najbolje, če bi dobila na položaj selektorja novo ime z novimi idejami, kako napisati novo uspešno poglavje s temi odličnimi fanti. Ne gre zame, pač pa za to, kaj je najbolje za reprezentanco Danske,« je zapisal 52-letni Hjulmand. Danska zveza je dodala, da ekipa nujno potrebuje novo energijo, potem ko na zadnjih dveh turnirjih – SP 2022 in EP 2024 v sedmih tekmah ni zmagala.

Največji uspeh Hjulmanda je bilo polfinale eura 2020. Začasno bo zasedel položaj selektorja Hjulmandov pomočnik Morten Wieghorst, toda zveza bi lahko do začetka nove sezone lige narodov – Danci so v skupini s Španijo, Švico in Srbijo – ustoličila novega selektorja A reprezentance.