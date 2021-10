Bridki branilec bi raje videl Ronaldov odhod že prej

Evropski nogometni prvak Giorgio Chiellini je odkrito govoril o tem, kaj si misli o prestopu Cristiana Ronalda od Juventusa k Manchester Unitedu, kjer se je takoj prelevil v vodjo sicer zelo nadarjenega moštva z Old Trafforda.

»Dosegli smo točko v odnosu, ko je Cristiano potreboval nov izziv in novo moštvo, ki bi lahko igralo zanj. Ko je našel tak klub, zanj ni bilo več neznank," je v pogovoru za spletno televizijo DAZN svoje mnenje izrazil Chiellini.

»Za Juventus, ki je v obdobju pomlajevanja, bi bilo bolje, če bi odšel že prej. Ceno smo plačali z manjšim številom točk. Če bi ostal, bi pomenil dodano vrednost in bi jo z veseljem izkoristili, ampak on je bolj kot o prihodnosti razmišljal o sedanjosti,« je še povedal nepopustljivi in bridki 37-letni branilec, ki še ne razmišlja o upokojitvi, čeprav je leto dni starejši od Ronalda.