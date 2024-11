Buffon osvojil vse, družina zahteva, da konča tudi srednjo šolo

Zanimiva zgodba prihaja iz Italije in je povezana z enim najboljših nogometnih vratarjev vseh časov. To je Gianluigi Buffon, 46-letnik, ki je v svoji karieri osvojil vse, kar je mogoče osvojiti v nogometu. Buffon je začel profesionalno pot leta 1995 v tedaj mogočni Parmi, leta 2001 pa je postal najdražji in najbolje plačani vratar na svetu, potem ko se je iz Parme preselil v Juventus.

Na mundialu 2006 prejel le dva gola

Vrhunec njegove kariere je bil naslov svetovnega prvaka z Italijo na mundialu 2006 v Nemčiji, potem ko je na celotnem turnirju prejel le dva gola – enega mu je zabil soigralec Cristian Zaccardo, drugega s kazenskega strela Zinedine Zidane! Gigi ima v kartoteki rekordnih deset lovorik v serie A, prav tako rekordnih 176 nastopov za Italijo. Dokončno se je upokojil leta 2023, toda nekaj v njegovem življenju vendarle ni bilo dobro in pravilno. Kot je priznal, ni dokončal srednje šole.

»Drži, v mladih letih sem naredil veliko napak. Gotovo sem najmanj ponosen na to, da sem si pri 18 letih kupil maturo. Tega ne bi nikoli več naredil, saj to ni pošteno. Ubral sem bližnjico, čeprav nikoli nisem bil nekdo, ki v življenju išče bližnjice,« je zatrdil Gigi Buffon o potezi, za katero bi lahko prejel tudi štiri leta zaporne kazni. »Želim opraviti maturo in končati srednjo šolo, saj to od mene že trideset let zahtevata tudi starša,« je dodal.