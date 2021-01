Buffona izbrali za št. 1 v zgodovini

Znani nogometni vratarji, ki so sodelovali v anketi italijanskega športnega dnevnika Gazzetta dello Sport, so za najboljšega čuvaja mreže v zgodovini izbrali Gianluigija Buffona. Legendarni Italijan je v anketi prejel sedem glasov, za njim sta se uvrstila Rus Lav Jašin s petimi glasovi in Buffonov rojak Dino Zoff z dvema.



V anketi je sodelovalo osemnajst nekdanjih in zdajšnjih vratarjev, in sicer Nemec Manuel Neuer, Danec Peter Schmeichel, Italijan Dino Zoff, Belgijec Michel Preud'homme, Brazilec Julio Cesar, Španec Santiago Canizares, Madžar Gabor Kiraly, Kamerunec Thomas N'Kono, Poljak Jerzy Dudek, Turek Rustu Recber, Rus Vjačeslav Malafejev, Šved Thomas Ravelli, Avstrijec Alex Manninger, Francoz Bernard Lama, Grk Antonis Nikopolidis, Urugvajec Fernando Muslera, Mehičan Jorge Campos in Nizozemec Jan Jongbloed.



Za Buffonom, Jašinom in Zoffom so se s po enim glasom zvrstili Gordon Banks (Anglija), Iker Casillas (Španija), Sepp Maier (Nemčija), Ladislao Mazurkiewicz (Urugvaj), Rogerio Ceni (Brazilija), Claudio Taffarel (Brazilija) in Peter Schmeichel (Danska). »Gigi je neverjeten. Vedno mi je bil vzor. Ne le na igrišču, ampak tudi z obnašanjem zunaj njih,« je dejal vratar Bayerna in nemške reprezentance povedal nemški vratarski as Manuel Neuer.

