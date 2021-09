Carlo Ancelotti: Italija je narejena za Joseja Mourinha

Ob vrnitvi na Realov trenerski stolček Carlo Ancelotti ni vzbujal veliko podpore, po prvem tekmovalnem mesecu je Italijan navdušil španske komentatorje. Tudi on ni ravnodušen, česar ne skriva v pogovorih s sedmo silo in v intervjujih. Za italijansko nacionalno televizijo RAI se je 62-letni strokovnjak razgovoril o vsem po malem.



»V Madridu sem kot na medenih tednih. Upam, da bo trajalo še vrsto let,« je dal vedeti, da res uživa v španski prestolnici. »Začeli smo z nekaj težavami, ampak zdaj imamo odlično vzdušje. Opravili smo nekaj popravkov, ki so temeljili na značaju igralcev,« je pojasnil Realovo zmagovalno formo.



Špansko prvenstvo je izgubilo dva velika simbola Lionela Messija in Sergia Ramosa, toda Ancelotti ni zaskrbljen. »LaLiga je res izgubila velikana, zvezdnika, toda tu so drugi, ki prihajajo. Eden od njih je Vinicius.«



O zamisli, da bi svetovno prvenstvo prirejali vsake dve leti, je sarkastično odgovoril, da bi bilo najbolje, da je kar vsako leto. Posvaril je Svetovno nogometno zvezo in Evropsko, da se morata pogovarjati.



»Res je, da se ta trenutek ne razumeta najbolje, toda največja težava je, da je natrpan urnik tekem največja nevarnost za igralce. Nekaj se mora spremeniti. So tekme, ki jih je nesmiselno igrati,« je zagovornik manjšega števila tekmovanj in tekem izkušeni trener, ki je dvignil palec gor za vrnitev Joseja Mourinha v italijanski nogomet.



»Vedno sem rekel, da je italijanska liga narejena za njegov značaj. Takoj sem pomislil, da je Rim prav kraj zanj in resnično upam, da bo Roma z Moujem zmagovala, enako kot Milan. Sta kluba, na katera sem zelo navezan,« je zaključil Ancelotti.

