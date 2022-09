Čarovnik Potter prevzel upokojence

Angleški strokovnjak Graham Potter je novi trener Chelseaja, je londonski klub potrdil na uradni spletni strani. Sedeminštiridesetletnik je pred tem na 134 tekmah vodil moštvo Brightona, z novim delodajalcem pa je podpisal petletno pogodbo. Potter se je v zadnjih letih na Otoku izkazal predvsem na klopi Brightona, trenersko kariero pa je začel na Švedskem pri Östersundu, kjer je deloval med letoma 2011 in 2018. Kasneje je za eno leto prevzel vodenje Swanseaja, 2019 pa sedel na klop Brightona. Tega je v minuli sezoni popeljal do najvišje uvrstitve v zgodovini kluba. Za deveto mesto je Brighton zbral 51 točk.

V tej sezoni je s tem klubom dobro začel sezono in po šestih krogih zbral 13 točk za trenutno četrto mesto. Zdaj bo prevzel Chelsea, ki ima tri točke manj in je šesti. »Zelo sem ponosen, ker sem postal del Chelseaja. Komaj čakam, da spoznam igralce in začnem razvijati moštvo, ki bo v ponos navijačem. Na tej točki bi se rad zahvalil Brightonu, ker mi je pred leti ponudil priložnost ter mi ves ta čas stal ob strani,« je v izjavi za spletno stran dejal Potter.

Chelsea se je v sredo razšel z Nemcem Thomasom Tuchlom, ki je modre, priljubljeno imenovane upokojence, s Stamford Bridgea prevzel januarja lani in ekipo takoj popeljal do naslova v ligi prvakov. Zadnjo tekmo londonskega velikana je 49-letnik iz Krumbacha vodil v torek v prvem krogu lige prvakov in doživel presenetljiv poraz proti Dinamu iz Zagreba. Dan kasneje ga je novo vodstvo kluba na čelu s Toddom Boehlyjem odstavilo s položaja.