Čeferin ima neomajno podporo majhnih držav

Združenje FASSE (nogometna zveza majhnih evropskih držav) je izrazilo svojo brezpogojno podporo Evropski nogometni zvezi in njenemu predsedniku Aleksandru Čeferinu. Izraz podpore sledi 74. kongresu Svetovne nogometne zveze v Bangkoku, na katerem so razglabljali o prihodnosti evropskega nogometa.

Združenje FASSE sestavlja deset držav članic: Gibraltar, Črna gora, Andora, Luksemburg, Islandija, Ferski otoki, Lihtenštajn, Malta, Ciper in San Marino. Ustanovljeno je bilo leta 2020 z namenom soočanja s težavami, ki so skupne majhnim državam, in razpravljanja o priložnostih, ki jih imajo.