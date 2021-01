Čeferin in Infantino skupaj zatrla zamisel o ustanovitvi superlige

Fifa in vse celinske organizacije z roko v roki

Realov predsednik Florentino Perez (v sredini, levo prvi mož PSG Nasser Al-Khelaifi) je zagovornik ustanovitve nove klubske superlige. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v sodelovanju z Evropsko nogometno zvezo (Uefo) in preostalimi krovnimi celinskimi nogometnimi zvezami v skupnem pismu sporočila, da morebitne nove evropske klubske superlige ne bi prepoznala kot uradnega tekmovanja. Pod sporočilom za javnost je podpisan tudi predsednik Uefe»V luči nedavnih medijskih špekulacij o tem, da bi utegnili nekateri evropski klubi ustanoviti zaprto evropsko 'superligo', Fifa in šest konfederacij (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC in Uefa) še enkrat ponavljamo in odločno poudarjamo, da takšnega tekmovanja ne bi priznala niti Fifa niti ustrezna konfederacija,« je zapisano na spletni strani Uefe. Noben klub ali igralec, ki bi sodeloval v takem tekmovanju, posledično ne bi smel sodelovati v nobenem tekmovanju, ki ga organizira Fifa ali ustrezna konfederacija, v tem primeru Uefa.»V skladu s statutom FIFA in konfederacij mora vsa tekmovanja organizirati ali priznati ustrezni organ na njihovi ravni, Fifa na svetovni in konfederacije na celinski. V tem pogledu konfederacije priznavajo klubsko svetovno prvenstvo Fife v njegovi sedanji in novi obliki kot edino svetovno klubsko tekmovanje, medtem ko Fifa priznava klubska tekmovanja, ki jih organizirajo konfederacije, kot edina klubska celinska tekmovanja,« so še zapisali pri Fifi, ki jo vodiV skupnem pismu, pod katerim je podpisan tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, so poudarili, da so univerzalna športna načela, solidarnost, napredovanje in izpadanje temelj nogometne piramide, ki zagotavlja nogometni svetovni uspeh in so kot taka zapisana v statutu Fife in ustreznih celinskih krovnih zvez.V zadnjih letih so v medijih po Evropi začele vse bolj krožiti informacije o novi, zaprti superligi. Pred odhodom s predsedniškega stolčka je o tem javno spregovoril tudi nekdanji vodja Barceloneki je priznal pogovore svojega nekdanjega kluba za sodelovanje v tem tekmovanju.