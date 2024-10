Čeferin: Milijarda za ženski nogomet, ki premore velik potencial

Evropska nogometna zveza (Uefa) je uvedla novo strategijo za razvoj ženskega nogometa za obdobje med letoma 2024 in 2030. V izjavi za javnost je Uefa zapisala, da bo za razvoj vseh vej ženskega nogometa v prihodnje namenila eno milijardo evrov.

Strategija pod imenom »neustavljive« predvideva nadaljevanje razvoja ženskega nogometa. Uefa si v prvi vrsti želi, da bi ta postal najbolj igran ekipni šport med ženskami in dekleti v evropskih državah ter da bi se povečalo število popolnoma poklicnih lig. Uefa bo skušala z omenjeno strategijo vzpostaviti trajno prihodnost za naslednje generacije igralk, trenerjev, sodnikov, prostovoljcev in navijačev, je zapisala v izjavi za javnost. Po mnenju krovne zveze je prejšnja strategija, ki so jo uvedli leta 2019, dosegla svoje cilje.

5000 poklicnih igralk po vsej celini

Dolgoročno si Uefa do leta 2030 želi, da bi Evropa postala dom najboljših igralk z vsaj šestimi profesionalnimi ligami in 5000 poklicnimi igralkami po vsej celini. Obenem bo skušala v šestih letih nogomet napraviti najbolj trajnostni ženski šport, v katerega bi lahko investitorji s pomočjo tekmovanj pod okriljem Uefe vlagali vse več sredstev in znanja.

V obdobju med 2024 in 2030 bo Uefa s prihodki od tekmovanj in z ostalimi naložbami ženskemu nogometu namenila eno milijardo evrov tako na članski kot mladinski ravni, v mednarodnih in klubskih tekmovanjih, denar za razvoj pa bo namenila tudi klubom, nacionalnim zvezam ter razvojnim dejavnostim.

Alex Morgan (Lyon) po zmagi v letošnjem finalu lige prvakinj nad PSG. FOTO: Carl Recine/Reuters

»Ta strategija je naš načrt, da postavimo temelje za trajnostno prihodnost in izkoristimo ves potencial ženskega nogometa,« je v izjavi dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. »Ob vstopu v to vznemirljivo novo obdobje moramo nadaljevati z isto strastjo, ki nas je pripeljala tako daleč. Naša predanost cilju ostaja tako močna kot vselej. Naše poslanstvo je preprosto – pomagati ženskemu nogometu pridobiti vidno mesto v evropski športni skupnosti,« je še dodal visoki slovenski funkcionar.