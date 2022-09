Čeferin: Našli bomo način, da SP 2030 dobita Španija in Portugalska

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je prepričan, da bosta svetovno prvenstvo leta 2030 organizirali Španija in Portugalska. Državi sta leta 2020 podpisali sporazum o skupni kandidaturi za organizacijo mundiala in to uradno objavili junija.

»Prepričan sem, da bo svetovno prvenstvo 2030 v Španiji in na Portugalskem,« je Čeferin povedal prek videokonference na odprtju mednarodnega kongresa Football Talks v Lizboni. »Ta ponudba je zmagovalna in naredili bomo vse, kar je v naši moči, da pomagamo dvema strastnima državama, ki živita in dihata za nogomet ter imata dobro infrastrukturo. Vemo, na kakšen način lahko pomagamo.«

Državi sta skupaj ponudili 14 štadionov v 12 mestih

Državi sta skupaj ponudili 14 štadionov v 12 mestih, in sicer gre za 11 španskih prizorišč, ki bi gostila tekme, če bo iberska ponudba uspešna na glasovanju FIFA – to bo maja 2024. Portugalska bo ponudila v skupno kandidaturo dala tri štadione.

Aleksander Čeferin je pohvalil Špance in Portugalce. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Španija je že gostila svetovno prvenstvo leta 1982 in skupaj s Portugalsko neuspešno kandidirala za organizacijo prvenstva mundiala 2018, ki je bila tedaj dodeljena Rusiji. Portugalska še ni organizirala svetovnega prvenstva, na njenih tleh pa je bil leta 2004 evropski šampionat.

Evropejci resda ne bodo zmagali brez boja. Skupno kandidaturo so najavili tudi Argentina, Urugvaj, Čile in Paragvaj, ta bi lahko imela tudi čustven kontekst, saj je Urugvaj gostil premierno svetovno prvenstvo leta 1930. Čeferinu bo najbrž uspelo, kar si je vseskozi želel: da bi šla Uefa v boj z eno skupno kandidaturo. Pet otoških članic (VB in Irska) je odstopilo od namere in se osredotočilo na kandidaturo za EP 2028, boju se je odpovedala tudi štiričlanska balkanska naveza (Bolgarija, Srbija, Grčija in Romunija).

Letos v Katarju, leta 2026 v Severni Ameriki

Leta 2018 je napovedal boj za SP 2030 tudi Maroko, po nekaterih informacijah naj bi nato kandidiral skupaj s Savdsko Arabijo in Egiptom, mundial 2030 ali 2034 želi tudi Kitajska. Potrjeni sta le naslednji prizorišči: letos v Katarju, leta 2026 na tleh Kanade, ZDA in Mehike.