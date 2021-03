Čeferin navija za nogomet in gledalce

Na Evropski nogometni zvezi (UEFA) pripravljajo načrt, po katerem bi bilo na vsaki tekmi evropskega prvenstva, ki so ga zaradi pandemije novega koronavirusa preložili na letošnjo poletje, na tribunah štadionov vsaj nekaj gledalcev. Turnir bodo izpeljali v dvanajstih državah.



Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, je izjavil, da prvenstvo stare celine med 11. junijem in 11. julijem ne bo potekalo pred praznimi tribunami, zato »morajo gostitelji dati možnost tudi gledalcem, da si bodo lahko ogledali tekme v živo s tribun.« »Če bo določeno mesto, v katerem bo dvoboj, predlagala tekmo brez gledalcev, bo potrebno zagotoviti, da bo potem ta obračun tam, kjer bodo navijači dobrodošli,« so odgovorili pri Uefi.



Na evropski zvezi razmišljajo, da bi v primeru omejitev za gledalce priredili v enajstih ali desetih državah. Gostiteljice imajo čas do 7. aprila, da obvestijo pristojne pri Uefi glede različnih možnostih prisotnosti gledalcev na tribunah kot tudi o drugih pogojih za organizacijo tekem. Potem bodo o tem 19. aprila, torej tik pred letnim kongresom Uefe v Montreuxu, razpravljali in odločali na seji izvršnega odbora Uefe.

