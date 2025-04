Olimpija zaradi evropskih kazni napovedala odškodninske tožbe

Vodstvo ljubljanske Olimpije se je na izrednem zboru odzvalo na kazni za neprimerno obnašanje Olimpijinih navijačev ter sprejelo odločitev, da zoper posameznike vloži kazensko ovadbo in tožbo za odškodnino, so v ponedeljek sporočili na uradni spletni strani kluba. Evropska nogometna zveza (Uefa) je vodilno ekipo slovenske prve lige nedavno uradno obvestilo o kazni za neprimerno obnašanje Olimpijinih navijačev med tekmama play-offa konferenčne lige proti Borcu iz Banjaluke. Ta skupno znaša 183 125 evrov, Olimpiji pa so tudi naložili delno zaprtje stadiona na naslednji evropski tekmi.

»Vodstvo kluba je tako na izrednem zboru sprejelo odločitev, da zoper posameznike vloži kazensko ovadbo in tožbo za odškodnino. Le nekaj je namreč takšnih, ki so prinesli veliko sramoto in škodo tako klubu kot tudi mestu. Ti bodo s pomočjo varnostnih posnetkov in personalizacije vstopnic razkriti, organi pregona pa bodo nato odločali o kaznih,« so pri klubu napovedali odločne ukrepe zoper kršilce.

V zadnjih letih za več kot pol milijona evrov kazni

»Od leta 2022 dalje je klub Uefi moral plačati že več kot pol milijona evrov kazni zaradi podobnih prekrškov na tribunah. Te sankcije so bile izrečene zaradi ponavljajočih se izgredov, nasilnih dejanj in rasizma posameznikov. NK Olimpija Ljubljana se od teh navijačev ostro distancira. Nasilje in rasistične izjave preprosto ne spadajo na nogometne stadione. Temu je potrebno narediti konec,« so zapisali v izjavi, pod katero se je podpisal predsednik NK Olimpija Ljubljana Adam Delius.

Olimpija po 27 odigranih tekmah z izkupičkom 60 točk vodi v seštevku domače lige. Ljubljančani imajo pred večnimi tekmeci iz Maribora, ki so odigrali tekmo manj, devet točk zaloge.