Čeferin s slovenskimi legendami razveselil otroke v Ugandi

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je s slovenskimi nogometnimi legendami, med njimi so bili člani zlate slovenske generacije Boštjan Cesar, Milivoje Novaković, Milenko Ačimović in Miran Pavlin, obiskal Ugando, kjer je moštvo na dobrodelni tekmi s 7:1 premagala nogometno ekipo tamkajšnjega parlamenta. Na tekmi je pet golov zabil Novaković, dva predsednik Uefe in kapetan Čeferin, iz enajstmetrovke pa Hamson Obua edinega za gostitelje.

»Vesel sem, da sem ponovno v Ugandi, pred slabim letom dni sem bil prvič v tej čudoviti afriški državi. V njej sem videl tudi nekaj lepih nogometnih projektov, eden je zrasel tudi s podporo fundacije za otroke Uefe,« je na medijskem dogodku po prihodu dejal Čeferin. Skupaj s preostalo delegacijo ga je sprejelo vodstvo parlamenta in vodilni predstavniki države na čelu s ministrom za šport Petrom Ogwangom.

»Zelo lepa izkušnja, zelo dobri in prijazni ljudje so tu. Tekma je bila tudi zelo dobra, mi pa smo bilo malo boljši,« je diplomatsko po tekmi v biseru Afrike, kot svoji 45-milijonski deželi pravijo domačini, sporočil predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović.

V delegaciji Uefe je bilo skupaj 23 predstavnikov, poleg že omenjenih še Robert Koren, Mišo Brečko, Branko Ilić, Bojan Jokić, Jože Prelogar, Goran Cvijanović, Blažo Marojević, Robert Volk, Silvo Vrhovec, Luka Pavlin, Goran Barišić, Mitja Sojer, Andrej Sojer, Gregor Šmajd, Branimir Ivka, Ivan Devčić in Francesco Antonio Campagna, ki je zadolžen za protokol v Uefi.

Po Uefinem kongresu v Parizu je Aleksander Čeferin odpotoval v Ugando. FOTO: Kristy Sparow/Uefa

Predsednik Uefe je bil v Ugandi že lani, ko se je tam ustavil na poti na volilni kongres Mednarodne nogometne zveze Fife v sosednji Ruandi, kjer je bil švicarsko-italijanski poslovnež Gianni Infantino kot edini kandidat potrjen za nov mandat.

Tedaj si je Čeferin v prestolnici Ugande, ki ima s predmestji 8,3 milijona prebivalcev, ob begunskem centru ogledal nogometno igrišče s tribuno. Tega je financirala fundacija za otroke Uefe, ki je Evropi in na drugih celinah doslej zgradila ali obnovila 80 nogometnih igrišč in podprla 412 projektov.

Čeferin je Afriko prišel po kongresu Uefe v Parizu, na katerem so 8. februarja potrdili spremembo statuta, tudi glede podaljšanja predsedniškega mandata, kar bi mu potencialno dovolilo novo kandidaturo na kongresu 2027. A je po po kongresu razkril, da čez tri leta ne bo več kandidiral za prvega moža evropske zveze.