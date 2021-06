Čeferin: Tudi cepljene uradne osebe bodo vnovič testirane

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je dejal, da se bodo morale reprezentance na euru 2020 soočiti s posebnimi okoliščinami zaradi pandemije covida-19, toda da je prepričan, da bo vse v redu. »To ni običajno EP, ker je v 11 državah, ob tem pa še pandemija otežuje potovanja,« je v Rimu dejal Čeferin in poudaril, da se bo vsaka ekipa zato morala prilagoditi »na poseben položaj, da bo lahko končala EP«.



Eno leto po prvotno predvidenem začetku turnirja se bo 24-članski turnir zvečer le začel pred približno 16.000 gledalci na rimskem olimpijskem štadionu, ki bo tako približno 25-odstotno zaseden. Čeprav so se v zadnjih dneh pojavili primeru okužb z novim koronavirusom v španski, švedski in ruski ekipi, Čeferin ostaja optimist, da bo tekmovanje potekalo brez prekinitev do konca in finala 11. julija na londonskem Wembleyju.

Tudi uradne osebe, ki so že cepljene, testirane pred tekmo

»Mislim, da tekme ne bodo preložene. Tako imenovani mehurčki bodo zelo striktni, takšen je tudi naš zdravstveni protokol,« je dejal 53-letni Slovenec. Dodal je, da bodo tudi tiste uradne osebe, ki so že cepljene, testirane pred vsako tekmo. »Vsi smo zaščiteni, igralci še bolj, tako da mislim, da je to kar varen turnir. Nikoli pa ne veš, če še bo pojavil kakšen primer, ampak sem precej prepričan, da bo vse v redu,« je dodal Čeferin.



Verjame, da je bila preložitev EP z lanskega na letošnje leto pravilna, saj bi lani igrali pred praznimi tribunami. »Zdaj bomo imeli vsaj nekaj navijačev na štadionih, kar je zelo pomembno za EP, ki je festival nogometa,« je zaključil Čeferin.

