Enajstmetrovke dvakrat osrečile goste: naprej Celje in Bravo

Nogometaši Celja in Brava so prvi polfinalisti pokala Pivovarne Union. Celjani so v Domžalah v prvem četrtfinalu po enajstmetrovkah premagali Kalcer Radomlje s 4:3, Bravo pa je prav tako po strelih z bele pike v gosteh ugnal Muro s 3:2.

V Murski Soboti se je prvi polčas končal z 1:1. Najprej je Martin Kramarič Ljubljančanom priigral vodstvo v 26. minuti, ko je po kotu žogo s slabih desetih metrov poslal pod prečko, za Muro, državnega prvaka in pokalnega iz sezone 2019/20, pa je izenačil Alen Kozar, ko je zadel iz bližine. Malce pred koncem polčasa je bil Kramarič blizu drugemu golu , a je z roba kazenskega prostora zadel vratnico.

V drugem polčasu sta imeli obe ekipi nekaj priložnosti, več in lepše pa Mura, ki pa ni znala drugič zadeti, med drugim je v zadnjih minutah rednega dela s tremi igralci prišla v kazenski prostor Brava, a so črno-beli preveč zapletli akcijo, tako da je ostalo pri 1:1. Sledil je podaljšek, v katerem je Mura sprva zapravila dve izjemni priložnosti, nato pa po prekršku v 95. minuti prišla do enajstmetrovke, ki jo je v 98. minuti zapravil Kai Cipot. Njegov strel je obranil Renato Josipović, ki se je večkrat izkazal na tem dvoboju. Enajstmetrovke, Mura: Ouro +, Maruško -, Pucko -, Karničnik +, Lotrič -; Bravo: Ogrinec +, Jakšič +, Križan +, Drkušić -.

Tudi Celjani naprej po enajstmetrovkah

Nogometaši Celja so že prej postal prvi polfinalisti pokala Pivovarne Union. Celjani so v Domžalah v prvem četrtfinalu po enajstmetrovkah premagali Kalcer Radomlje s 4:3 (0:0, 0:0). Radomljani so od enajste minute igrali z igralcem manj, saj je zaradi igre z roko zunaj kazenskega prostora neposreden rdeči karton dobil vratar domačih Darko Marjanović.

Kljub temu Celjani v prvem polčasu niso unovčili številčne prednosti, najbližje so bili v 44. minuti, ko je z roba kazenskega prostora streljal Advan Kadušić in zadel prečko. Celjani, pokalni prvaki leta 2005, so bili tudi v drugem polčasu sicer nevarnejši tekmec, toda nikakor niso našli vrzeli v radomeljski obrambi oziroma so bili njihov streli preslabi in premalo natančni.

Zapravljanje priložnosti se je nadaljevalo tudi v podaljšku, tako da so Radomljani zdržali do enajstmetrovk. Radomlje: Zabukovnik +, M. Božić +, Mužek +, Guzina -, Šarić -; Celje: Kuzmanović +, Begić +, Nedmev +, Benedičić -, I. Božić +. Spomnimo, zmagovalci četrtfinala bodo le še korak oddaljeni od finala, ki prinaša zmagovalcu nastop v Uefini konferenčni ligi.