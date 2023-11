Celje in Olimpija sta ušla že pred polovico maratona

V nadaljevanju preberite:

Celje in Olimpija sta v svoji ligi, Koper in Maribor pa iz kola v kolo izgubljata ritem in sapo. Tekme preloženega 3. kola 1. SNL so razgalile nemoč Koprčanov in Mariborčanov, ki v primerjavi s tekmeci iz Celja in Ljubljane nimajo učinkovitega posameznika. Pri Celjani odsotnost poškodovanega Aljoše Matka vedno nadomesti,kdo od posameznikov, pri prvakih imajo Portugalca Ruia Pedra, ki po profilu ni strelec. Toda njegov učinek je odličen, zabil 10 golov. In koliko točk je osvojila Olimpija,ko je zabil Rui Pedro?