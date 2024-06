Odlično razpoloženi Žan Karničnik pozdravlja Aleksandra Vučića

Slovenska nogometna reprezentanca je v Wuppertalu prešla v odločilni del priprav na ponedeljkovo tekmo proti Portugalski v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji. Misli pred obračunom v Frankfurtu je razkril Žan Karničnik, eden tistih, ki so zaznamovali skupinski del turnirja.

Karničnika je namreč španski časnik Marca uvrstil celo v idealno enajsterico skupinskega dela, v njej so bili še Italijan Gianluigi Donnarumma, Španca Marc Cucurella in Fabian Ruiz, Portugalec Pepe, Švicarja Manuel Akanji in Dan Ndoye, Francoz N'Golo Kante, Avstrijec Marcel Sabitzer, Gruzijec Georges Mikautadze in Nemec Jamal Musiala.

»To pomeni, da pač na tem prvenstvu kažem dobre predstave in vsekakor sem lahko zadovoljen in ponosen,« je uvodoma dejal Karničnik, ki naprej, proti potencialni uvrstitvi v idealno enajsterico izločilnih bojev, ne gleda.

»Grem tekmo za tekmo. Sem v dobri formi in kažem dobre predstave na tem EP. Zdaj prihajajo Portugalci in mislim, da je vse mogoče,« je povedal Karničnik, ki se ga je po tekmi s Srbijo (1:1) spomnil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, češ da je Srbom dal gol igralec iz Celja, ki igra za 5000 evrov.

»Jaz ga lahko samo lepo pozdravim. Očitno ve tudi vse moje plače,« je v smehu razlagal Karničnik, ki je zelo zadovoljen z dosedanjim dogajanjem na EP.

»Res je lepo prvenstvo. Lepo je videti polne stadione, kakovost igre. Ko smo se po prvem polčasu proti Danski na uvodni tekmi sprostili, smo začeli igrati to, kar se od nas pričakuje,« je pojasnil.

»Iz tekme v tekmo smo rasli, to se je pokazalo tudi proti Angležem, ki jih vsi postavljajo za ene favoritov prvenstva. Dokazali smo, da se lahko kosamo z vsakim,« je še povedal bočni igralec, čigar predstavam se čudijo mnogi.

»Počutim se izjemno, tudi po dolgi sezoni. Motivira me tudi to, da smo sprovocirali vse te slovenske navijače, da prihajajo v Nemčijo. Ko vidimo, kaj se dogaja pred stadioni, na stadionih, ti da to dodatno energijo, dodatno motivacijo, in mislim, da smo si vse to tudi zaslužili,« je povedal 29-letni igralec, ki ga bo Celje zelo težko zadržalo v kadru po vsej tej pozornosti, ki jo žanje na EP.

Na njem je že dosegel omenjeni gol proti Srbiji, sicer pa svoje naloge zgledno opravlja na obeh straneh igrišča.

Če je opravil s Philom Fodnom, bo Žan Karničnik tudi z Rafaelom Leom. FOTO: Ina FassbenderAFP

Ne bo tako kot v Stožicah, Portugalci nas bodo spoštovali

Proti Portugalski, ki je velik favorit, Karničnika čaka nov velik izziv.

»Mislim, da lahko pričakujemo, da bosta na levi strani igrala Rafael Leao in Nuno Mendes. Vsekakor dva izjemna igralca, ampak smo pokazali tudi proti Angliji, kjer je tudi kakovost s Kieranom Trippierjem, Philom Fodnom, Colom Palmerjem in drugimi, da ko delujemo kot ekipa, se lahko kosamo.«

Pravi tudi, da mu ni posebej žal, da so naleteli v osmini finala na Portugalce, in ne na Romune. »Tudi slednji so odigrali dobro prvenstvo v močni skupini z Belgijo. Konec koncev pa smo nekako celo bolje videti proti reprezentancam, ki so favoriti proti nam.«

Poudaril je, da je takšne tekme proti igralcem svetovnega kova lepo igrati. »Komaj čakam,« je pristavil in dodal, da bo to povsem drugačna tekma kot medsebojna prijateljska marca v Stožicah, ko so Slovenci zmagali z 2:0.

»Vemo, da Portugalci lahko sestavijo dve ali tri reprezentance, ki so enako močne. Vsekakor pa so na tekmi v Ljubljani videli, da se z nami ne gre šaliti. Tudi oni bodo šli v to tekmo z določenim spoštovanjem.«

Karničnik bo eden tistih, na katerega bo selektor Matjaž Kek zagotovo računal proti Portugalcem, res pa na drugi strani obrambe ne bo kaznovanega Erika Janže. A tudi to ne bo prevelika težava glede na fizično pripravljenost ekipe in samozavest, ki so jo pridobili med turnirjem.

»Mislim, da je lažje na EP, ko so polne tribune, medtem ko ti, recimo, v slovenski prvi ligi včasih malo zmanjka motivacije. To se tu ne more zgoditi,« je še povedal Karničnik, ki ga tako rekoč skozi celotno prvenstvo spremlja tudi družina.