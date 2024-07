Chelsea utegne odsloviti Enza Fernandeza zaradi rasistične pesmi

Argentinski zvezdnik Enzo Fernandez se bo rad spominjal osvojitve Cope America, še dolgo pa bo obžaloval, da je po njej objavil video, na katerem so argentinski nogometaši med slavjem peli pesem z rasistično vsebino zoper Francoze.

Navijači Chelseaja so zgroženi in zahtevajo, da klub odslovi 120 milijonov evrov vrednega napadalca. Klub je že sprožil preiskavo nedeljskega incidenta v Miamiju, kjer je Argentina v finalu premagala Kolumbijo po podaljšku z 1:0. Nekateri francoski igralci so bili kritični in so ga tudi blokirali na družbenih omrežjih.

Fernandez je na avtobusu pel pesem, ki govori o tem, da so francoski igralci iz Angole in imajo očeta Kamerunca. »Za Chelsea je vsako diskriminatorno vedenje povsem nesprejemljivo. Ponosni smo, da smo raznolik klub, ki vključuje in v katerem sodelujejo ljudje iz različnih kultur in skupnosti,« je sporočil londonski klub.

Fernandez se je pred tem že opravičil za objavo na instagramu. »Pesem je povsem neprimerna, ker vsebuje sovražni govor, takšna besedila niso sprejemljiva. Sem nasprotnik diskriminacije vseh oblik. Žal mi je, da sem podlegel evforiji med slavjem,« je zapisal svetovni prvak.

V Chelseaju igra nekaj Francozov, Wesley Fofana, Malo Gusto, Lesley Ugochukwu, Christopher Nkuku, Axel Disasi in Benoit Badaiashile. Vprašanje, kako ga bodo sprejeli, ko se bodo začele priprave.

Fernandez je prišel na Stamford Bridge januarja za 125 milijonov evrov, kar je bil rekord v premier league. Pogodba ga veže do leta 2032, na teden prejema 200.000 evrov plače.

Sporna pesem je nastala med SP 2022 v Katarju, kjer je Argentina v finalu po izvajanju 11-metrovk premagala Francijo. Pri Chelseaju so sporočili, da bodo zadevo temeljito preučili in ukrepali v skladu s pravili.