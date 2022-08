Članica Washington Spirit ima duh (spirit) za denar

Hčer nekdanjega košarkarja Dennisa Rodmana, 20-letna Trinity Rodman, je postala najbolje plačana nogometašica v Združenih državah Amerike. Rodmanova, ki je bila v prejšnji sezoni novinka leta, je za štiri leta podaljšala pogodbo z ekipo Washington Spirit. Po njej bo letno dobivala po dobrih 280.000 evrov na sezono. Mlada napadalka aktualnega prvaka lige NWSL je tako po plači prehitela uveljavljenji rojakinji Alex Morgan in Megan Rapinoe, ki služita približno 30.000 evrov manj na leto.

Rodmanova hčerka je sicer tudi že igrala za reprezentanco, zbrala je sedem nastopov in dosegla dva gola. Dennis Rodman je bil zelo uspešen košarkar, med drugim je osvojil dva naslova prvaka v ligi NBA z Detroit Pistons, tri pa s Chicago Bulls. Igral je tudi za Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks. Od leta 1992 do 1998 je bil sedemkrat zapovrstjo najboljši skakalec v ligi, kar je še vedno rekord lige. Leta 2011 so ga sprejeli v hram slavnih.