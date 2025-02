Conceição: Kriv ni Theo, ampak jaz

Sedemkratni evropski prvak Milan je presenetljivo izpadel iz lige prvakov, potem ko je na San Siru zmogel le 1:1 proti Feyenoordu. V Rotterdamu je bilo 1:0 za Nizozemce. Ključna je bila izključitev Thea Hernandeza pri vodstvu domačih z 1:0.

Trener Sérgio Conceição ni želel krivde naprtiti branilcu, ki je dobil drugi rumeni karton zaradi simuliranja. »Lahko bi rekli, da je bil sodnik (Szymon Marciniak; op. p.) prestrog, ampak morali bi biti močnejši mentalno. Jaz sem kriv, ne Theo,« je povedal Portugalec, ki naj bi ekipo vodil le do konca sezone, saj Milan tudi v serie A ne blesti in bo težko ujel mesto v ligi prvakov.

Szymon Marciniak je bil neusmiljen do Thea Hernandeza. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

»Do izključitve smo nadzirali tekmo, Feyenoord je bil nenevaren. Žalostni smo in jezni,« je še dejal Conceição, ki se je v nedeljo na Portugalskem udeležil pogreba predsednika Porta, Jorgeja Nuna Pinta da Coste, kar nekaterim v klubu ni bilo všeč pred tako pomembno tekmo.

Včeraj so napredovali še Bayern, Club Brugge in Benfica. Danes bodo tekme Borussia Dortmund – Sporting (18.45), PSV Eindhoven – Juventus, PSG – Brest in Real Madrid – Manchester City (vse 21.00).