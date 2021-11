Conmebol suspendiral sodnika, ki sta spregledala udarec s komolcem

Južnoameriška nogometna konferderacija (Conmebol) je suspendirala glavnega sodnika Andresa Cunho in VAR-sodnika Estebana Ostojicha, ki nista primerno posredovala ob prekršku argentinskega branilca Nicolasa Otamendija na kvalifikacijski tekmi proti Braziliji. Težko pričakovani obračun velikih tekmecev se je v San Juanu končal brez golov, Otamendi pa je s komolcem v obraz zadel napadalca Raphinho v 33. minuti. Raphinha je obležal okrvavljen, Otamendi pa ni dobil niti rumenega kartona.

»To je nepojmljivo. To sicer ni beseda, ki bi jo želel uporabiti, želim biti prijazen,« je bil po tekmi besen selektor Brazilije Tite. Conmebol je v izjavi za javnost zapisal, da sta sodnika storila »velike in očitne napake« in sta suspendirana za nedoločen čas.

V Braziliji je dogodek, razumljivo, dvignil veliko prahu, so pa pri slovitem mediju UOL pohvalili poškodovanega zvezdnika Leeds Uniteda za njegov umirjen odziv.

Raphinha s svojim (ne)odzivom navdušil rojake

»Za vzor je lahko soigralcem in vsakemu nogometašu v državi. Bolj se ukvarja z igro in manj s teatrom in poskusi prevare in vplivanja na tiste, ki morajo že tako sprejeti veliko težkih odločitev na igrišču. Raphinhova kri ni kri ščurka. Raphinhova kri je kri profesionalnega nogometaša. Je kri tistih, ki spoštujejo ta šport. Takšno obnašanje je vredno veliko več kot gol,« so zapisali pri UOL.

Otamendi je še prilil olje na ogenj razgretih strasti z zapisom na instagramu, kjer je ironično zapisal, da je odnesel čisto žogo. Argentina si je po Braziliji sicer z remijem brez golov zagotovila napredovanje na SP v Katarju, ki bo potekalo novembra in decembra prihodnje leto.